Komunikat UEFA po meczu w Birmingham

kuman - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl hahaha przy okazji meczu, a kibice byli? na tym meczu? oczywiście Legii,

a ku...wa wydarzenie w Alkmar to co?

Adam April - 1 godzinę temu, *.chello.pl To jest właśnie Europa ,twu !!! Szok

uefa mafia - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Szkoda, ze po uderzeniu PREZESA KLUBU w Alkmaar uefa nie wydawala komunikatow. A mialo to miejsce, w odroznieniu od Birmingham, na terenie stadionu.

ZET - 2 godziny temu, *.systematic.pl Mój wujek zrobił kupę a ja za to beknę ,paranoja. Piłkarze i klub zrobili wszysko żeby awansować . Przez 40 lat nie widziałem żadnego klubu który by był tak zbliżony poziomem do czołowego klubu z NAJLEPSZEJ PONO LIGI NA ŚWIECIE. A teraz jest jakaś dziwna prowokacja. Albo dziennikarstwo to już tylko zawód na poziomie złodzieja/prostaka i chama albo UEFA .... to samo .

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl na stadionie nie było żadnych incydentów, więc czym chce się uefa zajmować?

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Po meczu z Alkmaar do dzisiaj UEFA nie wydała komunikatu o skandalicznym zachowaniu ochrony i policji.Dalej nie ma decyzji odnośnie pobicia piłkarzy,prezesa i kar dla klubu z Holandii.



Jak klub z Anglii nie chciał nas wpuścić to uefa nawet nie zareagowała na prośby i pisma klubu z Warszawy. Nabrali wody w usta i złamali przepis o 5% biletów dla kibiców gości.



Ale po incydentach pod stadionem w Anglii już na drugi dzień jest komunikat.

HIPOKRYCI!!!!!!



...UCK UEFA!!!!!

Bart - 3 godziny temu, *.centertel.pl Sprawa z Holandii się ciągnie, zobaczymy jak tu szybko zareagują... Mafia

Teoria spiskowa. - 3 godziny temu, *.geckonet.pl Prowokacje nie były przypadkowe a my się daliśmy wciągnąć. Biznes to biznes, po co komu kluby ze wschodu Europy do podziału tortu. Ktoś widzi, że Polsce jest wysoka frekwencja, coraz mocniejsi zawodnicy i trzeba było to zastopować.

Kristof - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Na ban Legia będzie ukarana kilkoma meczami wyjazdowymi w europejskich pucharach.A A Anglicy żadnej kary. Magia UEFA zrobi to co będzie się im najbardziej podobało.

Zdzicho - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Kristof: magia jest taka, ze brytyjski komendant rozmawia z uefa nt wyrzucenia nas z pucharów

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Zdzicho: a ja rozmawiam z królem Wielkiej Brytanii o wrzucenie Birmingham z mapy Anglii. Tyle samo mam do powiedzenia co on.

Peter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zdzicho: A jako że Anglicy stoją w hierarchii "trochę" wyżej niż Polacy to raczej na bank nas wywalą.

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 juz po NaS.... ...uck uefa !!!!

