Anglicy chcą wyrzucenia Legii z rozgrywek!

Muchy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tak jasne, najprościej zwalić na kibiców tak jak w Sheffield gdzie na skutek zaniedbań policji zginęło prawie 100 fanów z Liverpoolu odpowiedz

Pocałujta w 4 litery wójta - 1 godzinę temu, *.102.162 Co za brednie, koniowi zamelduj tyle będzie twojego patafianie Roberts. Najlepsze, że to jest element całej układanki. Gamonie miedzy Odrą a Bugiem już gardłują i na kolanach, tak tak masz pana rację. Ńie dobre chuligany, tak tak karać, tylko że słabo u nich z kumncją, że niestety żyjemy w kraju gdzie każdego rodzaju pomyje można wylewać na to państwo, w każdej sprawie. Opowiadać brednie, g#wno znaczące teorie bo wiedzą, że Polska to państwo z dykty mchu I paproci. Powyższa narracja to element całości. Żymianie, rezuny, lewoskrętni, ci od malarza pokojowego itd każdy z nich wie, że można sobie pozwalać bo to niepoważne państwo gdzie ludzie umysłowo zatrzymali się na poziomie 12 latków, a myślenie i zainteresowanie się tematem jest tak ciężkie jak nocna szychta w kopani. Dlatego ten zapyziały relatywizm z za Odry tak świetnie się instaluje we łbach lokalesów. Trzyma kciuki za klub, kibiców, cała Legijna brać by starczyło sił i odwagi do walki z tym cyrkiem. Jak nie My to kto. Jechać z nimi. odpowiedz

Marcinek 31 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Śmierdzi mi tu kontaktem ludzi z alkmaar,boja się że zostaną za 2 tyg wyeliminowani i chcą podpuścić Anglików do działań , tylko wyrzucenie Legii z pucharów da przepustkę tym debilom bez honoru odpowiedz

Magna Polonia - WIELKA POLSKA !!! - 1 godzinę temu, *.4web.pl Boi się nas policja angielska!

Boi się nas także holenderska!

Boi się nas policja Górnika ;) odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gówno zrobią, taka prawda. Teraz w erze internetu, takie "niusy" rosną jak grzyby po deszczu, a ciemnota tylko to łyka i nakręca biznes. Spójrz jeden na drugiego, i się zastanów czemu to ma służyć? Innych ludzi nazywacie bydłem, podczas gdy to WY sami takimi słowy, dajecie o sobie świadectwo. Czytacie i oceniacie innych na podstawie medialnych doniesień, a to te same media wami manipulują i nastawiają przeciw sobie. Czemu tak się dzieje, że Polaków nie lubią? bo nie dajemy sobie w kaszę dmuchać, i się ich nie BOIMY. Takimi trudniej manipulować i sobie podporządkować, a reszta ... jak potulne "barany" lub jak kto woli "pożyteczni idioci", zrobi to co karzą. Zmiękczało to społeczeństwo, jest miałkie i nijakie, zniewieściałe męskie pokolenia są tego dobitnym przykładem. odpowiedz

Marcin 77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kamuflaż: Zgadzam się z Tobą, dodałbym do tego upadek moralności, honorowych zasad, zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Zastępowane to jest wypełnianiem prawa, które wcale moralne nie musi być. Tworzone jest nowe społeczeństwo, mentalnie zamykane w obozie bez drutów, samo jest sobie strażnikami.

Widać to również na przykładzie naszego społeczeństwa, upodabniamy się do zachodu, upadającej cywilizacji, bez trwałych podstaw. odpowiedz

ZET - 1 godzinę temu, *.systematic.pl LEGIIIIIII NIIEEEEEE BYYYYYŁOOOO nAAAA MEEEECZUUUUU. DEBILEEEEEEEEEEE. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Widzę, że wszyscy jak jeden mąż widzą tylko jedną stronę medalu. ( a raczej jego braku)



Oczywiscie ze zarowno w alkmaar jak i w Villa zostalismy zaladowani w odbyty i to z nas zrobioNo kozlow ofiarnych. Bez watpienia zostaniemy pewnie tez wyrzuceni z pucharow.



ALE





Już zapomnieliście jaki popis daliśmy w leicester? Niczemu nie winnych ochroniarzy bić?

Co sobie wtedy anglicy o nas pomysleli? przyjechało bydlo ze wschodu i robi trzode.



Chuligani jak chcą niech wynajmą sobie oktagon w birgmingham i niecj sie tłuką do połamania kregosluoow. Nie mam nic przeciwko.

Ale uwazam ze to najwyzszy czas, aby oddzielić kibicow, od chuliganów.



to tak ode mnie, takie jest moje zdanie. pozdrawiam prawdziwych kibicow

odpowiedz

Pit - 57 minut temu, *.net.pl @grzesiek: napij się mleka idź spać. Jest już po 17-tej więc pora na ciebie. Dobranoc! odpowiedz

Przepowiednia - 2 godziny temu, *.chello.pl To z tej grupy nikt nie wyjdzie. Nas wywala za to ze nie dostaliśmy biletów, alkmar wy...bią bo Pankov będzie się z nimi sądził. A av z mostarem to pozostaje czekać na ostatni mecz, na każdego się coś znajdzie odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Hahaha, oni serio mysla, ze szef policji wyrzuci klub i to dlatego, ze oni nie potrafia zorganizowac meczu? Legia ma brac odpowiedzialnosc za walki na ulicach? Nie dali biletow i jeszcze chca, zeby klub odpowiadal za ludzi bez biletow. Nie dales biletow to ty odpowiadasz za porzadek na swoim stadionie. Legia moze odpowiadac tylko za kibicow na stadionie, za ktorych wziela odpowiedzialnosc zamawiajac bilety. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl A ja chcę wyrzucenia klubu Aston Villa bo w Anglii są rasiści, którzy wybierają kogo wpuścić na stadion a kogo nie. Nie można wolnym ludziom ograniczać ich swobód.

I złamali przepis o 5% biletów dla kibiców gości. odpowiedz

Koko - 2 godziny temu, *.plus.pl Zakłamani hipokryci i rasiści odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Znając standardy UEFA Legia zostanie wyrzucona z pucharów i to na 3-4 sezony. Można się już pomału zacząć z tym oswajać. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Sebo(L) : za co? Za to, że policja sie pobila z ludzmi na ulicach miasta? Co ma klub z tym wspolnego? odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: chłopie skąd Ty się urwałeś? UEFA karze Legię dosłownie za wszystko. Kibic Legii pierdnie na stadionie i jest już kara. Człowieku obudź się. Zobacz co UEFA zrobiła z awanturą w Alkmaar? Zamiotła wszystko pod dywan a jedyną karę za złe zachowanie kibiców wymierzyła w... Legię. odpowiedz

ooon - 57 minut temu, *.com.pl @L: spokojnie, postępowy zachód sobie znajdzie powiązania, by tylko dowalić polskiej drużynie odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Obłuda Anglików i Europy zachodniej przechodzi ludzkie pojęcie, najpierw nie umieją zapewnić bezpieczeństwa potem maja problemy z wkurzonymi kibicami którzy płacą za podróż i nie mogą obejrzeć normalnie meczu i jeszcze wyciągają rasistowsko pojedyncze osoby w szalikach Legii a potem jęczą. odpowiedz

Zet - 2 godziny temu, *.systematic.pl Jeżeli mówisz komuś żre ma 5prc. wedle wszelkich standardów UEFA ,potem wysyłasz mu list że ma o połowę mniej a potem że jeszcze mniej bo co? miasto jest za małe, bo stadion jest za mały , bo cooooo...........Nie drażnij LWA kiedy sra.... odpowiedz

Adam Chrzanowski - 2 godziny temu, *.plus.pl Zapewne kara będzie sroga, choć to będzie pokazówka. UEFA od dawna stosuje podwójne standardy wobec klubów, dzieląc je na lepsze i gorsze.

Jako klub i kibice nie jesteśmy bez winy, wjazdy z bramą, promocje, zamieszki itp to chleb powszedni od lat.Dostajemy wysokie kary z zamykaniem trybun włącznie. Co ciekawe kary te są natychmiastowe i egzekwowane.

Na wydarzenia w Alkmaar reakcji wciąż nie ma, kar dla francuskich klubów czy holenderskich także, nie grożono wyrzuceniem z pucharów klubom z Włoch, a finansowe fair Play jest tylko zapisem na kartce...

Kara dla Legii będzie surowa i nikt za nami się nie wstawi, nikt nie będzie płakał.

Ale zamiatanie pod dywan problemów zachodniej Europy to nie jest metodą i za to zapłacimy wszyscy prędzej czy później kolejnym Heysel... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Adam Chrzanowski : nie bedzie zadnej kary. Za co mialaby byc? Legia ma czyste rece bo nie otrzymala biletow wiec nie odpowiada za ludzi bez biletow. Jeszcze nie ma takich jaj, zeby karac za cos co sie wydarzylo poza stadionem. UEFA pisze, ze czeka na raporty. I od kogo mialaby dostac raport? Od tego psa? Po to jest delegat, a delegata nie interesuje to co sie dzieje poza stadionem. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @L: swiat jest zly. Czasem niewinny idzie siedzieć, a winny lata sobie po wolności. odpowiedz

Stop segregacji! - 2 godziny temu, *.centertel.pl Boją się wszędzie Polaków i tak reagują, czy to Holandia czy Anglia, niech ściągną sobie więcej imigrantów, oni są tacy spokojni i pokrzywdzeni przez los! odpowiedz

Eric - 2 godziny temu, *.r-kom.net Wystarczyło wpuscić kibiców na stadion. Czego ta angielska ciemnota nie zrozumiała? odpowiedz

Romek - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Eric: Dobrze prawisz Kolego, wystarczy samemu nie stwarzać problemów. odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W tym momencie jestem wielki zwolennikiem aby powstała to cała SuperLiga która zakręci UEFA kurek z pieniędzmi. Ostatnio pojawił się pomysł Ligi Trójmorza - jak najbardziej należy dążyć do tego pomysłu. UEFA i UE muszą zostać zniszczone. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @KAMI(L): od dawna mysle, ze nalezalo by zrobic rozgrywki konkurencyjne wobec uefa. Niech sobie graja tam anglicy francuzi hiszpanie wlosi i niemcy. Reszta powinna stworzyc osobne rozgrywki. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @grzesiek: Którymi nikt poważny nie będzie się interesował? Piłka nożna to biznes, liczy się niestety kasa. Sponsorzy nie będą walić drzwiami i oknami i sponsorować "ligi biedaków". odpowiedz

Patryk - 3 godziny temu, *.chello.pl Niech powstanie ta SuperLiga i j...ać te puchary od UEFA odpowiedz

Pinokio - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Patryk: real, barcsa i my. Mecz i rewanz odpowiedz

Grooby - 3 godziny temu, *.autocom.pl Jeśli kibice Legii to bydło, to prosze o podanie skali przemocy wobec kibicow AV podczas meczu we wrześniu odpowiedz

curragh - 3 godziny temu, *.atman.pl brytyjczyk zarzucajacy kibicom z innych krajów odrażajace zachowanie. najtrudniej problemy dostrzec u siebie odpowiedz

WHU - 3 godziny temu, *.plus.pl Anglicy… niech łeb posypią po Heysel i w ogóle całych latach 80. Hipokryci odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl @WHU: brawo...a nawett i pozzniej... odpowiedz

