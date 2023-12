Bahcesehir Koleji SK 100-90 Legia Warszawa

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Draper - 2 godziny temu, *.aster.pl czy kibice to w ogóle jeżdżą na wyjazdy na takie mecze koszykarskie? odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl myslalem ze mamy lepszą kadre, że vital i holman to kocury, ale widzę że to trochę taki zlepek dobrych średniaków jak w tamtym sezonie. Jeden łapie kontuzje i juz jestesmy do bolu przewidywalni. Na szczescie narazie obchodzi sie bez kontuzji.

Porazka tymbardziej wkurzajaca bo swietnie zaczelismy mecz i odskoczylismy z poczatku na jakies 6-8 pkt chyba. Niestety yak jak sie spodziewalem szybko roztrownilismy. Pchamy na sile te rzuty za 3 pkt . Slabo gramy za 2... z czarnoskorych najwiecej za 2 pkt rzuca pipes. Mam nadzieje ze sedziowie pomagali turkom, bo jak nie to jestesmy po prostu dobrzy przecietni. Niby tragedii nie ma, ale watpie zeby taka druzyna cos osiagnela. Piszac cos mam na mysli zdobycie jakiegos trofeum. odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl @grzesiek: pewnie że nic nie osiągną od początku ten zespół źle zbudowany a z tym miernym trenerem nie ma szans na cokolwiek , żadnych schematów gry , obrona to sabotaż ... wszystko grane indywidualnie i tylko non stop ciepanie za trzy , jak to nie funkcjonuje to nic nie wychodzi ale nie ma co się łudzić tu z tego nic nie będzie szkoda że po raz kolejny Kamyk marnuje finanse i beznadziejnie buduje zespół . zero akcji na Sobina nie umie go wykorzystać a raczej nie zapomniał jak się gra co pokazywał w Anwilu i jak go wykorzystywał Łączyński a tu dno dna odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @KAMIL: i tak i nie, koszykarze jak pilkarze jak sie uprą to zwolnia trenera jednego a pozniej drugiego trzeciego i dalej beda slabo grac. odpowiedz

KAMIL - 1 godzinę temu, *.com.pl @grzesiek: tu od początku ten skład się kupy nie trzyma , same indywidualności , bez 1 i 5 , nie ma szans na końcowy sukces ... będę w szoku jak z Kamykiem coś tu ugramy , mam nadzieję że to jego ostatni sezon odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @grzesiek: nie do końca jest tak jak piszesz. Zawodników można zamieniać praktycznie przez cały sezon a zarobki nie są tak atrakcyjne jak w piłce nożnej. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.