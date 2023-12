Aston Villa złożyła do UEFA skargę na Legię

Czterech funkcjonariuszy policji zostało rannych, a 46 kibiców Legii aresztowano po bezprecedensowych aktach przemocy polskich kibiców w okolicach stadionu. To szokujące zachowanie było następstwem braku współpracy oficjeli Legii z policją West Midlands, Aston Villą and UEFA. Zaczęło się podczas standardowej przedmeczowej odprawy o godz. 10:30 w czwartek, w której wzięli udział przedstawiciele UEFA odpowiedzialni za bezpieczeństwo, a także Policja West Midlands i przedstawiciele obu klubów. Legia Warszawa w tamtym momencie odmówiła potwierdzenia miejsca odbioru biletów przez swoich kibiców. To wyraźny kontrast w stosunku do normalnych procedur UEFA. Legia poinformowała, że spotka się ze swoimi kibicami o godz. 14:30 i o godz. 15:00 zakomunikuje decyzję, ale dodała, że istnieje możliwość, że nie przyjmie biletów. Pomimo powtarzających się wielokrotnych próśb przed i po godz. 15:00 nie było żadnej informacji. O godz. 16:00 Legia poinformowała, że chce odebrać bilety. Te bilety zostały Legii przekazane natychmiast po pojawieniu się przedstawicieli klubu na stadionie o godz. 18:16. Przypominamy, że podczas rozmowy telefonicznej, w obecności przedstawiciela UEFA, 2 listopada Legia została poinformowana, że jej kibice otrzymają 1002 bilety - miało to miejsce dokładnie 4 tygodnie temu. Chris Heck, President of Business Operations at Aston Villa, powiedział: Brak współpracy i kłamstwa ze strony oficjeli Legii Warszawa przed meczem były całkowicie nie do przyjęcia i głęboko rozczarowujące. Takie zachowanie zwiększyło niebezpieczeństwo, na jakie przed meczem narażeni byli policjanci West Midlands oraz nasi kibice, a na zamieszki ze strony kibiców Legii nie ma miejsca we współczesnym futbolu i cywilizowanym społeczeństwie. Aston Villa będzie składać dalsze oświadczenia przed UEFA, aby mieć pewność, że inne kluby i siły policyjne w całej Europie nie będą narażone na podobne poważne zagrożenia bezpieczeństwa ze strony Legii Warszawa. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni policji West Midlands za zapewnienie bezpieczeństwa naszym kibicom i naszej lokalnej społeczności zeszłej nocy i cieszymy się, że ona również będzie składać swoje własne oświadczenia przed UEFA za pośrednictwem brytyjskich władz policyjnych.

barcafanpl16 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Panowie, z tym wykluczeniem to są jakiekolwiek szanse żeby mieli do tego podstawę? na 99 proc to jest bicie piany, bo Anglicy nieprzyzwyczajeni do jakiegokolwiek ultrasowania/hoolsowania, ale przyznam że to ich biadolenie trochę martwi. odpowiedz

2197 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Słabi byliśmy, słabi jesteśmy...

Co z tego, że Mioduski zasiada w jakichś tam radach...

Co z tego, że Boniek jest niby ważny w UEFa..

Co z tego, że Morawiecki interweniował po Alkmaar...

Jeden wielki wuj. Nóż się w kieszeni otwiera...



A jakże inaczej by sprawy się miały gdybyśmy teraz mogli powiedzieć: Dear UEFA, jak wam się coś nie podoba to zabieramy nasze zabawki i zmieniamy . lokal. A razem z nami wszystkie kluby z PL, Czech , Słowacji, Ukrainy, Węgier, Chorwacji, Grecji i Turcji... Uruchamiamy nową organizację razem z partnerami z Emiratów. Jednocześnie informujemy, że oczekujemy odszkodowania za nasze straty w związku z waszym działaniem u właśnie złożyliśmy w tej sprawie pozew.... odpowiedz

Janusz - 2 godziny temu, *.99.110 Huligani dymią a potem zwykli kibice cierpią odpowiedz

AntyJanusz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Janusz: gdy się nauczysz polskiego może zrozumiesz czemu nie jesteś chuliganem. Zwykli kibice, buahaha. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wiadomo jak jest ale Lega powinna na jakiś czas zrezygnować z wyjazdów kibiców na mecze w Europie(rok-dwa) aby nie dawać najmniejszego pratekstu do kolejnych ataków. Jest bardzo duża nagonka na Legię i nie warto się kopać z koniem. To może spowodować całkowity upadek klubu. Sprawiedliwości nie ma gdzie szukać-jest to całkowicie bezcelowe bo wiadomo nie od dziś ,że dla nich zawsze winna jest Legia odpowiedz

stabur - 2 godziny temu, *.plus.pl dokładnie w tym stylu („ to on pobił mojego brata”!) pisało się niegdyś skargi do książek życzeń i zażaleń… odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl No zglaszaj, zglaszaj. Nie zapomnij zglosic rowniez tego, ze ludzie swietujacy gola Muciego byly wypraszani z trybun. To pewnie tez wina Legii. To w koncu ona strzelila tego gola :d Banda hipokrytow pod plaszczykiem tolerancji. odpowiedz

Micha - 3 godziny temu, *.interwan.pl Ale opisali również przypadki wyrzucania z trybun osób polskojęzycznych?

Tak tylko pytam. odpowiedz

