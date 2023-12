Ćwierćfinał Pytlowanego w PSA Aston and Fincher Sutton Coldfield International

W mocno obsadzonym międzynarodowym turnieju squasha PSA Aston and Fincher Sutton Coldfield International 2023 (6K), zawodnik Legii Warszawa - Jakub Pytlowany dotarł do ćwierćfinału. W walce o strefę medalową legionista przegrał ze Stuartem Macgregorem. Wyniki legionisty: I runda: Jakub Pytlowany - Ismail Khalil (Anglia) 3-1 (8-11, 11-9, 11-9, 11-7) II runda: Jakub Pytlowany - William Donelly (Australia) 3-0 (11-9, 11-9, 11-9) 1/4 finału: Jakub Pytlowany - Stuart Macgregor (Anglia) 0-3 (3-11, 2-11, 7-11)

