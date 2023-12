Łyżwiarstwo

Brąz Marka Kani w sprincie drużynowym w PŚ w Stavanger

Niedziela, 3 grudnia 2023 r. 13:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Stavanger w Norwegii odbywają się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Marek Kania rywalizację rozpoczął od startu na 1000m dywizji B, w którym zajął 14. miejsce z wynikiem 1:10.93 min. (+2.46s) i zdobył 7 pkt. do rankingu PŚ . W wyścigu na 500 metrów dywizji A, Marek był 16. z wynikiem 35.40s (+0.75s), co dało mu 25 pkt. do klasyfikacji generalnej, w której zajmuje miejsce 12 (137 pkt.).



Na niedzielę po południu odbył się sprint drużynowy, w którym Polacy - w składzie: Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek zdobyli brązowy medal. Biało-czerwoni uzyskali wynik 1:19.99 min., słabszy jedynie pod Norwegów (1:19.30) i Amerykanów (1:19.49), wyprzedzili zaś m.in. Chińczyków, Kanadyjczyków i Niemców. To pierwszy medal Polaków w sprincie drużynowym w obecnym sezonie łyżwiarstwa szybkiego.