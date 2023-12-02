Tenis
Wygrana Urbańskiego w Ukrainian Open U16
Tenisista Legii, Jan Urbański triumfował w halowym turnieju Tennis Europe Ukrainian Open U-16, który odbył się w Lesznie. Legionista był najlepszy w singlu, z kolei w deblu, w parze z Aleksey Petushynskyy zajął drugie miejsce.
Wyniki legionisty w singlu:
I runda: Jan Urbański - Roman Gilima (Ukraina) 7-5, 6-2
II runda: Jan Urbański - Milan Jirasek (Czechy) 6-3, 6-2
1/4 finału: Jan Urbański - Tymon Litwic 6-2, 7-5
1/2 finału: Jan Urbański - Mikołaj Owramko 6-1, 6-3
Finał: Jan Urbański - Patryk Kowal 7-6(6), 6-3
Wyniki legionisty w deblu:
I runda: Jan Urbański/Aleksey Petushynskyy (Ukraina) - Daniel Bernovskyi/Andrii Borodatiuk (Ukraina) 7-6(5), 6-3
II runda: Urbański/Petushynskyy - Jan Werbliński/Roman Zaplotnii (Ukraina) 7-5, 6-4
1/2 finału: Urbański/Petushynskyy - Roman Filima (Ukraina)/Michael Savano (USA) 6-4, 4-6, 11-9
Finał: Urbański/Petushynskyy - Tymur Chukanov/Volodymyr Revenko (Ukraina) 6-7(6), 7-5, 7-10
przeczytaj więcej o: Legia Warszawa tenis Jan Urbański