Zbiórka i aukcje dla osób zatrzymanych w Birmingham

Sobota, 2 grudnia 2023 r. 14:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W czwartek mieliśmy wspierać Legię na wyjeździe w Birmingham. Mieliśmy, bo niestety ze względu na dyskryminację, kaprys i prowokacje angielskiej policji oraz złą wolę klubu Aston Villa FC, wydarzenia w Anglii nie poszły po naszej myśli. W wyniku przypadkowych łapanek aresztowanych zostało na tę chwilę 30 obywateli Polski, kibiców, których winą było to, że chcieli wesprzeć swoją drużynę. Wśród zatrzymanych są m. in. chłopak ze swoją dziewczyną, 63-letni kibic i wielu ludzi nie będących nawet na placu, na którym zamknęła nas angielska policja. W myśl hasła "Cała Legia zawsze razem", nie zostawimy naszych braci w potrzebie.



Prosimy każdego o nawet najdrobniejszą pomoc finansową, by móc zapewnić im adwokatów, dzięki którym - mamy nadzieję - będą mogli jak najprędzej wrócić do swojego codziennego życia, pracy i rodzin w Polsce oraz spędzić nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w domu.



Wpłaty można kierować na:



Nr konta: 91102011270000140202241198

Odbiorca: Jacek Jagodziński

Tytuł: POMOC ZATRZYMANYM + nadawca (grupa, etc.)



Tutaj z kolei prowadzone są i będą aukcje, z których cały zysk zostanie przeznaczony na pomoc dla legionistów zatrzymanych w Birmingham. Na licytację trafiła koszulka meczowa Kacpra Tobiasza z meczu z Wartą Poznań, na którym świętowaliśmy 50-lecie Żylety.