Roma - 53 minuty temu, *.lunet.eu 70 minuta, 3 : 0, w środę kolejny mecz. Panie trenerze może dać pograć młodzieży odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co ten Tobiasz robi jeszcze w składzie?? Kosta pokaż że masz jaja odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.net.pl To kuntatorstwo oby bokiem nie wyszło. Na stojaka to łatwo dać się wydymać, niech już skończą z tym gwiazdorzeniem niby próbują tiki takę a skutki mogą być opłakane , obym się mylił.Kostia przemów im w przerwie do rozsądku i moja czarna wizja oby się nie spełniła a już jak pojawi się Rosołek to mi szczęka opadnie ... Powodzenia odpowiedz

BuLi - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Josue..... jak zawsze irytujący hamulcowy..... odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @BuLi: a to już zależy kogo - mnie nie odpowiedz

Taktak - 1 godzinę temu, *.lunet.eu @BuLi: za to Kramer ci się zapewne podoba odpowiedz

Olomanol - 39 minut temu, *.com.pl @BuLi: też mam takie wrażenie co akcja to wszystko musi przejść przez niego odpowiedz

Fan KACPERA - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I ONI JESZCZE CHCĄ NAS UKARAĆ W PUCHARACH??? MY MAMY KACPERA TOBIASZA W BRAMCE NIE WYSTARCZY WAM W U. E. F. A JESZCZE LEŻĄCEGO KOPAĆ????? LITOŚCI!!!!!!! odpowiedz

Sl - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Znowu mecz sie ulozyl szybko pod nas to sie k…a zaczynaja bronic od 10 minuty odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Były dobre propozycje za tobiasza chyba w tym sezonie zamiwst go wypchnac i kupic kogos na poziomie kovacevicia z rakowa to trzymamy trupa w szafie. W 1/16 finalu ligi konferencji moge sie zalozyc ze tobiaszek zrobi gafe jak malarz z ajaxem i Legia znowu zniweczy mozliwosc wyrobienia marki w europie. odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nasz gwiazda TOBIASZ już zablysnol uratował go spalony. On nie jest słaby on jest poprostu hu.... y!!!!!



odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Robin(L) : ty za to błyszczysz ortografią… 3 błędy w 2 zdaniach, że o stylistyce i interpunkcji nie wspomnę… odpowiedz

Fan KACPERA - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wycior: Rodzina TOBIASZKA?

Dobrze mówi chłopak Tobiasz jest h.....

I tyle w temacie a czy napisał to poprawnie ortograficzne to w tym przypadku jest mało istotne. A jak już jesteś taki poprawny to Ty piszemy z dużej litery tak na przyszłość odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wycior: Właśnie wspomniałeś o stylistyce i interpunkcji więc nie pisz , że nie wspomnisz. odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mój Boże, to co odwala Tobiasz to się nie mieści w głowie... Oślepliście, decydenci? Bramkarz do zmiany w połowie, jest tragiczny. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Boże co ten Tobiasz wyrabia. odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Tobiaszek musiał. odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl Widzę, że bramkarz Zagłębia to jakieś straszne dno. Dobrze, trzeba tym amatorom wbić z 5 bramek, Tobiasz może też zachowa czyste konto, co może być budujące dla nich. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Lao: Czekaj czekaj my też w, drużynie mamy amatora w bramce więc szansę są równe już pokazał że jest w formie meczowej.

A do 90 minuty daleko jeszcze miernota zablysnie dzisiaj w bramce odpowiedz

Single malt - 2 godziny temu, *.wawtel.pl Kapustka znowu kontuzja? odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Znowu Rudy gra odpowiedz

ax - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @antek: I strzela! odpowiedz

Babus - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @ax: I to gola, a nie Holendra w łeb!!! odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl To nie wojewoda to zwykły tchórz co zamyka sektor odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl tragedia znowu bez bramkarza.... odpowiedz

❤️???????? - 2 godziny temu, *.chello.pl DO BOJU LEGIO MARSZ !!!!!!!!!! odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.101.239 Co z Kapustka? odpowiedz

Babus - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Andrzej : No właśnie? Ktoś coś wie? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Babus: TRANSMISJE

odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Augustyniak ... Kapuadi ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Josue ... Dias

Gual ... Muci

Kramer

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Barnaba - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nie zapominajmy, że to smutny Waldek, który ma patent na naszych pupilków. Choć coraz słabszy.

Ciekawe, co by było, gdyby został u nas trenerem? odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Idealny rywal na przełamanie??

Jak w bramce będzie nasza GWIAZDA KACPER TOBIASZ to mam wrażenie że przełamać to się będziemy mogli opłatkiem co najwyżej składając sobie życzenia świąteczne żeby znalazł się ktoś kto go kupi

Wypayruje tego kupca bardziej niż dzieci Mikołaja w Wigilię z prezentami

LEGIA BEZ TOBIASZA Z 1 W BRAMCE!!!!!!! odpowiedz

Siwy - 3 godziny temu, *.138.124 Niech wojewoda siądzie sobie na sektorze gości pajac odpowiedz

