Runjaić: Zagraliśmy tak, jak chcieliśmy

Kosta Runjaić (trener Legii): Jest to nasze zasłużone zwycięstwo. Początek meczu był szalony - szybko strzeliliśmy dwie bramki, które dały nam jeszcze więcej pewności siebie. Scenariusz tego meczu ułożył się dla nas perfekcyjne. Za nami trudne starcie z Aston Villą, a wczoraj długo też jechaliśmy do Lubina i bardzo późno dotarliśmy na miejsce. Szacunek dla moich zawodników za to spotkanie. Zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, mieliśmy również trochę szczęścia, ale było ono wynikiem naszego zaangażowania i chęci zwycięstwa. Mieliśmy szanse, aby zdobyć nawet cztery czy pięć bramek. Brawa dla mojej drużyny i pozdrowienia dla kibiców Legii.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

(L)evinho.Onet.pl - 4 godziny temu, *.orange.pl Chciałbym zapytać gdzie jest Kapi??? odpowiedz

test - 3 godziny temu, *.chello.pl @(L)evinho.Onet.pl: Oficjalny komunika był taki, że jest przeziębiony i nie chcieli ryzykować odpowiedz

SF - 4 godziny temu, *.orange.pl Te zmiany na mlodziezowcow to nie tak powinny wygladac P.Trenerze ! W przypadku korzystnego wyniku to powinny byc zdecydowanie wczesniej a nie tylko zaliczenie wystepu bez zadnego ogrania o czym Pan dobrze wie to poprostu nie tak ma byc jezeli chcemy ocenic co prezentuje w meczach o punkty i pucharowych a druga sprawa o ile wystapi wiec to powinno ulec zmianie bo otrzymanych kilku minutach nie zdazy niczego zaprezentowac !!! odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl dlaczego przy 3-0 nie wprowadza od razu zmian a póżniej będzie narzekał że piłkarze zmęczeni odpowiedz

WITO - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Muci był dzisiaj najlepszy. Nie strzelił gola ale był mega aktywny. Ogólnie ofensywa aktywna ale obrona znowu niepewna. Kramer potrzebuje więcej gry i będzie z niego pożytek. Pytanie co Gualem ? odpowiedz

Kacperek - 5 godzin temu, *.chello.pl Co ty mowisz , ogromnego fuksa Legia miała ze nie stracila gola, nic z akcji tylko same wrzutki ze skrzydla...



Ile jeszcze minut ma grac młodzieżowiec (Tobiasz ,jeszcze jest Rosolek ale kazdy wie jak jest i Igor ale ma ciezko bo Josué nie daje zmian ;) ) zeby Legia nie zaplacila kary do PZPN jak rok temu rakow - Obligatorynie 3 tys minut przez caly sezon ma zagrac mlodziezowiec.





Daj zagrac w bramce ! Hładunowi !!! odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Kacperek : Rosołek w tym sezonie nie jest już młodzieżowcem. A Ty z jednej strony drżysz o liczbę minut takowych a z drugiej chcesz posadzić jedynego, który te minuty daje regularnie. Albo rybki albo akwarium Kolego ;) odpowiedz

Cyniek - 5 godzin temu, *.102.60 Jeśli pan panie trenerze chce by tak grała drużyna jak dziś to ja panu dziękuję już dziś odpowiedz

Sl - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Cyniek: 100% racji kolego. Wiem ze w czwartek grali mecz na Wyspach ale jak mozna prowadzic 2:0 w 5 minucie i od 10 sie bronic zamiast ich docisnac odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.102.60 @Sl: zgadza się tym bardziej że może dwie trzy akcje składne były w naszym wykonaniu to za mało jak na Lęgie poreszta od pewnego czasu grany bez piloty pomysłu tylko laga do przodu i atak prawym skrzydłem nie trzeba by. Geniuszem trenerskim by naszą grę rozszyfrowac wystarczy wyłączyć wszolka i josue i jest po Legii odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.