Fornalik: Zawiodła skuteczność

Waldemar Fornalik (trener Zagłębia): Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że gdy zaczyna się mecz z Legią od 0-2, to od razu jest się na straconej pozycji. Oczywiście stwarzaliśmy sytuacje, mieli je Munoz, Kłudka, Wdowiak czy Pieńko. Jak na mecz z Legią jest to spora liczba okazji, ale zawiodła skuteczność. Dziwnie stracone bramki oraz brak skuteczności sprawiły, że wynik jest taki, a nie inny. Przy większej konsekwencji i koncentracji było można to spotkanie chociażby zremisować.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl LEGIA zaskoczyla i bylo po meczu !!!! odpowiedz

Zlb 82 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Panie trenerze no nie udało się i w plecy.Legia Mistrz!!!! odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.autocom.pl Hahaha, chlop przegral 0-3 i mowi, ze mogliz remisowac. Chlopie, te sytuacje to mieliscie przy 0-3, z czego sytuacja Munoza bylaby anulowala bo byl faul na Sliszu i jedyna okazja na gola to ta Kłudki. Runjaic tez moze mowic, ze gdyby wykorzystali wszystko to by bylo 0-6, bo Kramer mial setke jeszcze w 1 polowie, w drugiej mial kolejne 2 dobre sytuacje + sytuacja Wszolka. Legia miala sytuacje na 6 goli a chlop mowi, ze mogli zremisowac.



Hahahahahahahahahahahahaha odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl nie widział biedny Fornalik że Legia już w pierwszej połowie mogła prowadzić minimum 3-0 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.