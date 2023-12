Slisz: Szybko zdobyte bramki ułożyły mecz pod nas

Niedziela, 3 grudnia 2023 r. 17:03 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal +

- Sentymenty odkładam na drugi plan, skupiałem się na naszej grze, bo wiemy jak bardzo potrzebujemy punktów. Cieszy dzisiejsze zwycięstwo, w Lubinie nie gra się łatwo, Zagłębie to dobra drużyna. Dziś podołaliśmy. Ważne były dwie szybko zdobyte bramki, bo dzięki temu mecz się ułożył pod nas - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin pomocnik Legii, Bartosz Slisz.









- Wynik czwartkowego meczu nie był zadowalający, bo przegraliśmy. Na pewno czymś wspaniałym jest grać w Europie. Przed nami jeszcze jedno trudne spotkanie, mecz o wszystko przed własną publicznością. Myślę, że to zwycięstwo i awans będzie smakować jeszcze lepiej, kiedy wygramy u siebie.



- Zobaczymy, jakie decyzję podejmie trener odnośnie meczu Pucharu Polski z Koroną Kielce. Ja na pewno będę gotowy. Puchar Polski również jest dla nas ważny. Gramy na trzech frontach i nie jest to łatwe. Jeśli będzie mnie trener potrzebował, to na pewno dam z siebie wszystko i pomogę drużynie.