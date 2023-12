Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Wtorek, 5 grudnia 2023 r. 17:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą ocenę za mecz w Lubinie przyznaliście Rafałowi Augustyniakowi. Występ stopera oceniliście na 4,5 w skali 1-6. Niewiele niższą ocenę uzyskał Radovan Pankov - 4-2. Najniższa nota trafiła do Blaza Kramera i Macieja Rosołka - 2,8. W sumie oceniało 546 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.









Augustyniak 4,5

Pankov 4,2

Josue 3,8

Slisz 3,8

Wszołek 3,7

Muci 3,6

Tobiasz 3,5

Kapuadi 3,5

Kun 3,4

Jędrzejczyk 3,4

Elitim 3,3

Strzałek 3,1

Dias 3,0

Rejczyk 3,0

Kramer 2,9

Rosołek 2,7