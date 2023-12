ME 2024: Potencjalni rywale Polski

Grupa D zwycięzca barażu A ( Polska /Estonia/Walia/Finlandia) Holandia Austria Francja Grupa A Niemcy Szkocja Węgry Szwajcaria Grupa B Hiszpania Chorwacja Włochy Albania Grupa C Słowenia Dania Serbia Anglia Grupa E Belgia Słowacja Rumunia zwycięzca barażu B (Izrael/Islandia/Bośnia i Hercegowina/Ukraina) Grupa F Turcja zwycięzca barażu C (Gruzja/Luksemburg/Grecja/Kazachstan) Portugalia Czechy

Tomasz - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Tak powinno być. Najpierw losowanie, a potem analiza czy jest sens w ogóle jechać na ME. Wychodzi na to, że nie mamy co szukać na ME. Czyli ogramy w sparingu Estonię i przegrywamy z Walia lub Finlandia odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Oj oj oj.....no to najpierw zacznijmy od Estonii a potem się zobaczy.... odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.95 no to grubo :)

