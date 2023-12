Analiza

Punkty po meczu z Aston Villą

Sobota, 2 grudnia 2023 r. 17:03 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Bez kompromitacji; podania za obronę; błędy przy bramkach; wymienność wahadeł; zirytowany Hiszpan; mecz o wszystko z AZ - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy Aston Villą i Legią Warszawa.



1. Bez kompromitacji

Postawa Legii w ostatnich meczach budziła obawy przed konfrontacją z Aston Villą, która po porażce na Łazienkowskiej gra coraz lepiej i zajmuje 4. miejsce w Premier League. Na szczęście w czwartkowym starciu nie było żadnej kompromitacji. Co więcej, można napisać, że „Wojskowi” spisali się o wiele lepiej niż w ostatnich ligowych meczach. Legionistów cechowało wyraźne zaangażowanie, szczególnie w ofensywie, gdzie kilkakrotnie pozytywnie zaskoczyli. Na plus trzeba zapisać pierwszą połowę, w której podopieczni trenera Kosty Runjaicia grali jak równy z równym. Szkoda, że druga odsłona meczu nie ułożyła się tak samo. Przewaga zawodników gospodarzy była zauważalna, a Legia miała bardzo mało do powiedzenia.