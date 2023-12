Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi mimo wielu sytuacji ulegli 2-3 Pogoni w Szczecinie. Mecz CLJ U17 z Koroną Kielce został odwołany z powodu obficie padającego w Kielcach śniegu. Legia U16 zremisowała 3-3 w sparingu z Zagłębiem Sosnowiec. Legia U15 wygrała 2-1 w meczu ze Zniczem Pruszków U16. Legia U14 uległa 0-1 Warcie Gorzów. Zespół U11 spisuje się bardzo dobrze na turnieju Profbud Cup w Krośnie, nie doznawszy jak dotąd porażki. CLJ U-19: Pogoń Szczecin 05/6 3-2 (3-2) Legia Warszawa U19 Gole: 1-0 11 min. Martin Rachubiński 2-0 24 min. Martin Rachubiński 2-1 34 min. Jakub Adkonis (karny na Jakubie Żewłakowie) 2-2 38 min. Jakub Żewłakow (as. Oliwier Olewiński) 3-2 43 min. Dawid Kroczek (rzut karny) Legia: Michał Bobier [07] – Oliwier Olewiński (57' Franciszek Saganowski), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Maciej Bochniak Ż – Jakub Adkonis [07](67' Maciej Saletra), Wojciech Urbański (67' Oskar Melich), Jakub Żewłakow - Wiktor Puciłowski (78' Igor Skrobała), Przemysław Mizera (60' Stanisław Gieroba [07]), Cyprian Pchełka (78' Jakub Kowalski) Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach Sparing U16(2008 i mł.): Legia Warszawa U16 3-3(1-1) Zagłębie Sosnowiec U16 (2008) Gole: 0-1 4 min. Cezary Witański (rzut wolny) 1-1 16 min. Ksawery Jeżewski 2-1 54 min. Jakub Oremczuk (głową) 3-1 60 min. Jakub Oremczuk (głową) 3-2 67 min. Jakub Musiał 3-3 75 min. Jakub Musiał Strzały (celne): Legia 21(13) - Zagłębie 10(6) Legia: Antoni Błocki (46' Marcel Grzejda) - Piotr Bartnicki [09], g.t., Bartosz Korżyński [09], Jan Musiałek (46' Igor Mirowski Ż)- Aleksander Wyganowski [09], Szymon Piasta [09](46' Jakub Sito), g.t. II - Juliusz Rafalski (46' Jakub Oremczuk), Ksawery Jeżewski (74' Juliusz Rafalski), Fabian Mazur [09](46' Antoni Sobolewski) Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor Sparing: Legia U15 2-1 (1-0) Znicz Pruszków U16 (2008) Gole: 1-0 5 min. Wiktor Zugaj 2-0 52 min. Oskar Maj (as. Vu Hoang Nguyen) 2-1 80+1 min. Sebastian Wasilewski Strzały (celne): Legia 24(13) - Znicz 18(7). Legia: Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak)- Igor Owczarczyk (41' Edo von Brandt-Etchemendigaray), Bartosz Jukowski, Kazimierz Szydło (50' Oskar Krakowiak [10]), Jan Rodak - Wiktor Zugaj (41' Vu Hoang Nguyen), Norbert Merchel (50' Franciszek Stępniewski [10]), Oskar Maj - Piotr Kaniewski (54' Wiktor Zugaj), Dawid Mastalski (50' Firdavs Otabekov), Jakub Juszczak. Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza. Sparing U14(2010 i mł.): Legia 0-1(0-0) Warta Gorzów Wlkp. 2010 Gol: 0-1 90+1 min. Jakub Waszak Strzały (celne): Legia 25(7) - Warta 8(4). Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Jan Szybicki Ż, Marek Suchodół, Marcel Laszczyk, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Oivier Pruszyński, gr. testowany, Antoni Błoński, Kacper Jaczewski, Mateusz Pawłowski, Mychajło Posternak Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk Legia U14 rozegrała bardzo ciekawy sparing z Wartą Gorzów. Goli w reuglaminowym cxzasie gry wprawdize nie było, ale mecz miał tempo, były ładne akcje ofensywnw akcje i spotkanie oglądało się dobrze. Legia ze sporą przewagą w posiadaniu piłki, ale mimo kilku okazji, bez gola. W końcówce I połowy dobrą sytuację mieli też goście. Takzę po przerwie, Legia w ofensywie i z klikoma świetnymi okazjami, ale goście zostali w doliczonym czasie gry wynagrodzeni za ofiarną grę i po szybkiej kontrze zdobyli gola dającego im wygraną. Turniej Profbud Cup 2023 (rocznik 2013 i mł.) Legia U11 występuje w mocno obsadzonym międzynarodowym turnieju Profbud Cup w Krośnie i w stawce 24 drużyn radzi sobie bardzo dobrze. W grupie grała z Karpatami Lwów, Pogonią Szczecin, Lokomotivą Zagrzeb (zeszłoroczny zwycięzca), NK Maribor (remis po golu straconym w ostatniej akcji meczu, mimo sporej przewagi i wielu okazji) i Beniaminkiem Krosno II, tracąc w 5 meczach zaledwie dwa gole. W niedzielnym ćwierćfinale zagra z GKS Katowice, swoim niedawnym sparingpartnerem (wówczas mecz zakońćzył się remisem), który zajął drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej. Zwycięzca tego meczu zagra z kolei z OGC Nice lub Śląskiem Wrocław. - Pary 1/4 finału: OGC Nice - Śląsk Wrocław Legia - GKS Katowice Jagiellonia Białystok - Beniaminek I Krosno Dynamo Kijów - Karpaty Lwów Legia: Jakub Tkaczyk - Konstanty Leonkiewicz, Konstantin Yushkavets [14], Maks Pająk, Jan Golański [14], Leon Kowalczyk, Adam Rymszo, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Szymon Chodkowski, Ignacy Wojciechowski, Antoni Adamkiewicz Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski

