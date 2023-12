Pierwsza bramka Pankova w Legii

W 4. minucie meczu z Zagłębiem Lubin na listę strzelców wpisał się Radovan Pankov. Było to pierwsze trafienie Serba w 17 spotkaniach w barwach Legii Warszawa. Obrońca zanotował również asystę przy trafieniu Rafała Augustyniaka na 1-0.

Darek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl To Pankov ma teraz tyle goli w dupoklasie co dwaj napastnicy Gual i Rosołek razem. odpowiedz

as - 1 godzinę temu, *.pulawy.pl gol i asysta, brawo odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @as: a w polskiej lidze zeby przegrac juz malo onteresujacy mecz prowadzac 2:0 to duza sztuka. Dlateto tez bardxo wazna bramka. odpowiedz

