Na stadionach: Pogodowe przeciwności

Wtorek, 5 grudnia 2023 r. 17:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami weekend meczowy, podczas którego kilka spotkań nie doszło do skutku ze względu na warunki pogodowe. A ponieważ stosowne decyzje zapadły tuż przed ich rozpoczęciem (lub w trakcie), kibice drużyn przyjezdnych byli już w trasie. W tygodniu fani Legii udali się do Birmingham w 2100 os., gdzie niestety nie zostali wpuszczeni na stadion - Anglicy oferowali zaledwie 890 biletów. W pobliżu Villa Park doszło do zamieszek - policja angielska dostała po głowach, ale aresztowanych zostało kilkudziesięciu kibiców.



Fani Rakowa na wyjazdowym meczu LKE ze Sturmem Graz stawili się w Austrii w 618 osób, w tym Videoton (46), Chemik Kędzierzyn (29) i Stomil (13) i zaprezentowali oprawę "Tysiące kilometrów na szlaku" z racowiskiem.









Na krajowym podwórku w dobrych liczbach pojawili się fani Rakowa (we Wrocławiu), Ruchu (w Krakowie) oraz Lecha (w Kielcach). Ponadto fani Pogoni, dzięki uprzejmości Górnika, mogli zobaczyć mecz w Zabrzu. Opraw meczowych było w ostatnim tygodniu jak na lekarstwo. Ultrasował Raków w Austrii oraz Cracovia na meczu z Ruchem, ale najlepszą prezentację przygotowali ultrasi Śląska. We Wrocławiu okazuje się, że wyniki sportowe są w stanie przyciągnąć na stadion tłumy kibiców.



Ekstraklasa:



Widzew Łódź - Radomiak Radom (910)

15,5 tys. kibiców na trybunach. Fani Radomiaka przyjechali pociągiem specjalnym w komplecie. To oni po wygranym 3:0 meczu mieli powody do radości.



Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (839)

Świetne wyniki piłkarzy Śląska sprawiają, że frekwencja w tym sezonie jest niesamowita, szczególnie w porównaniu z tym, co było do tej pory. Na meczu z Rakowem pojawiło się 40 tys. kibiców - wrocławianie zajęli także cały sektor gości (liczący 3500 miejsc), a fanów Rakowa, których przyjechało 841, w tym Chemik Kędzierzyn (5) i Stomil (1), posadzono w innym miejscu. WKS, poza bardzo dobrym dopingiem, zaprezentował bardzo przyzwoitą oprawę - kartoniadę "Śląsk Wrocław" oraz transparent "To jest potęga!".



Cracovia - Ruch Chorzów (800)

Około siedmiu tysięcy kibiców pojawiło się na stadionie Cracovii. Gospodarze zaprezentowali racowisko nad płótnem w barwach klubowych oraz pasiastą sektorówkę "Cracovia Pany". Ruch, wspierany przez delegację Wisły, wypełnił sektor gości do ostatniego miejsca. Wywiesili w nim m.in. transparent "Szczęść Boże Grubiorze".



Korona Kielce - Lech Poznań (714)

Lechici przyjechali do Łodzi w 714 osób, w tym liczna delegacja KSZO Ostrowiec (142). Część przyjezdnych z powodu trudnych warunków pogodowych nie dotarła do celu. Koroniarze z bardzo przyzwoitym młynem.



Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin ()

Zabrzanie wywiesili transparenty "Niech żyje nam górniczy stan", "#75leciewkomplecie" oraz "Zamydlić oczu, nie pozwolimy sobie nigdy więcej! Cieszą nas jasne deklaracje, lecz będziemy patrzeć wam na ręce!". Portowcy na stadion mogli wejść dzięki uprzejmości Górnika. Mieli ze sobą niewielkie płótno Kohorty Osijek - ekipy, z którą kontakt złapali podczas poprzedniej edycji europucharów.



Stal Mielec - ŁKS Łódź (300)

Spotkanie zostało odwołane, z powodu zaśnieżonej murawy. Łodzianie, którzy podróżowali w ponad 300 os., dowiedzieli się o tym 40 kilometrów przed Mielcem.



Warta Poznań - Jagiellonia Białystok (117)

Fani Jagiellonii do Grodziska Wielkopolskiego przyjechali w 117 osób, w tym Mazur Ełk (3). Przyjezdni dojechali tuż przed rozpoczęciem meczu, a w klatce wywiesili trzy flagi.



Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice ()

Spotkanie przerwane w 15. minucie z powodu złego stanu boiska. Na trybunach obecna delegacja kibiców z Niepołomic.



Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (-)

Wojewoda dolnośląski długo zastanawiał się, czy nie zamknąć stadionu na mecz z Legią, za huczne świętowanie przez lubinian 20-lecia Orange City Boys. Ostatecznie zdecydował się... zamknąć jedynie sektor gości, przez co fani Legii nie mieli okazji wspierać swojej drużyny. Na meczu pojawiło się 6,2 tys. fanów.



Niższe ligi:



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Motor Lublin (150)

Motorowcy obecni na tym wyjeździe w 150 osób - informacja o odwołaniu meczu dotarła do nich 40 kilometrów przed Bielskiem.



GKS Katowice - Arka Gdynia (8)

GieKSiarze wywiesili transparent skierowany do prezesa - "Dawno tutaj nie ma Marka, w klubie rządzi sekretarka". Arkowcy w skromnej grupie bez flag.





Wyjazd tygodnia: 2100 kibiców Legii (pod stadionem) w Birmingham

Oprawa tygodnia: Choreo Śląska na meczu z Rakowem



Sturm Graz na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu ze Sturmem Graz:









Zagłębie Lubin na meczu z Legią Warszawa:





Śląsk Wrocław na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Cracovia na meczu z Ruchem Chorzów:











Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Korona Kielce na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Widzew Łódź na meczu z Radomiakiem Radom:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Górnik Zabrze na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





GKS Katowice na meczu z Arką Gdynia: