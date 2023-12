Musiał sędzią meczu z ŁKS-em

Tomasz Musiał został wyznaczony do sędziowania meczu 18. kolejki Ekstraklasy pomiędzy ŁKS-em Łódź i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 10 grudnia o godzinie 15:00.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Super - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Musiał to ..., ... ŁKS, spadnie GKS na sezonow sześć odpowiedz

Carlos 33 - 3 godziny temu, *.chello.pl W cz oraj ten Przybył (po zakończeniu meczu miał błysk w oczach) w niedzielę musiał a w następnym Lasyk i tak w kółko odpowiedz

legia85 - 3 godziny temu, *.chello.pl serio? ten ciul parkingowy odpowiedz

Legia 95 - 3 godziny temu, *.chello.pl serio? to jest już jakaŚ kpina.Najpierw Przybył który wczoraj (po ostatnim gwizdku miał błysk w oczach) teraz ten mutant.Leśne dziadki won. A potem Lasyk bedzie gwizdał i tak w kółko. odpowiedz

miromaro - 3 godziny temu, *.edu.pl no to pograne odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.