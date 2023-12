Pankov w jedenastce 17. kolejki

W niedzielę Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 3-0 w ramach 17. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu do najlepszej jedenastki kolejki trafił Radovan Pankov. Jedenastka kolejki: Bartosz Mrozek (Lech), Fran Tudor (Raków), Rafał Janicki (Górnik), Radovan Pankov (Legia), Dawid Abramowicz (Radomiak), Miłosz Kozak (Ruch), Karol Knap (Cracovia), Kristoffer Velde (Lech), PEdro Henrique (Radomiak), Daniel Szczepan (Ruch), Patryk Makuch (Cracovia)

