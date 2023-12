13-14.12: Rozkład jazdy

Środa, 13 grudnia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 19:00 w hali na Bemowie koszykarze Legii rozegrają drugie spotkanie II rundy FIBA Europe Cup - nasz zespół podejmować będzie litewską Jonavę. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. Transmisja meczu w TVP Sport. W czwartek o 18:45 piłkarze Legii zagrają decydujące o awansie do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy, spotkanie z AZ Alkmaar - na trybunach pojawi się komplet publiczności. Zabraknie z kolei kibiców gości, którzy zrezygnowali z wejściówek i przyjazdu do Warszawy.



Rozkład jazdy:

13.12 g. 12:00 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo (sparing) [LTC 7]

13.12 g. 19:00 Legia Warszawa - BC Jonava [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

14.12 g. 18:45 Legia Warszawa - AZ Alkmaar