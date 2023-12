15-17.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 15 grudnia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę ostatni w tym roku mecz przy Ł3 - Legia podejmować będzie Cracovię, a kibice gości przyjadą do stolicy autokarami. Dzień wcześniej nasi przyjaciele z Radomiaka zagrają z Lechem. Zapraszamy kibiców do wspierania koszykarskiej Legii - w sobotę o 15:30 na Bemowie legioniści zagrają z mistrzem Polski, Kingiem Szczecin.



Bilety do kupienia TUTAJ.



Juniorzy koszykarskiej Legii od piątku do niedzieli rywalizować będą w drugim turnieju Centralnej Ligi Juniorów w Sopocie.



Tenisista Legii, Jan Urbański będzie rywalizował na Florydzie w Junior Orange Bowl International Championships 2023 do lat 14.



Rozkład jazdy:

15.12 g. 20:00 FC Den Haag - NAC Breda

15.12 g. 20:30 Wisła Płock - Zagłębie Sosnowiec

16.12 g. 15:30 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

16.12 g. 20:00 Radomiak Radom - Lech Poznań

17.12 g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia



Młodzież:

15.12 g. 16:00 Concordia Elbląg 14 - Legia U10 [Elbląg]

15.12 g. 17:30 Legia U19 - Escola Varsovia 05/6 (sparing) [LTC 7]

16.12 g. 09:00 Jaguar Gdańsk 14 - Legia U10 (sparing) [Gdańsk]

16.12 g. 10:00 Legia LSS U12 - Kosa Konstancin 12 [LTC 7]

16.12 g. 11:00 Legia U13 - SEMP Ursynów 10 (sparing) [LTC 6]

16.12 g. 12:00 Debreceni VSC 08 - Legia U16 (sparing) [Debreczyn]

16.12 g. 12:00 Debreceni VSC 10 - Legia U14 (sparing) [Debreczyn]

16.12 g. 12:00 Legia U17 - Olimpic Wrocław 07 (sparing) [LTC 7]

16.12 g. 12:00 Legia U8 - AP Diamonds Academy (sparing) [ul. Łazienkowska 3]

16.12 g. 13:00 Legia U8 - AP Młody Orlik Warszawa 16 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]

16.12 g. 14:00 Legia U15 - GKS Bełchatów (sparing) [LTC 7]

16.12 g. 16:00 Legia U7 - mecz sparingowy [ul. Łazienkowska 3]

16.12 g. 16:30 Lechia/Gedania Gdańsk 14 - Legia U10 (sparing) [Gdańsk]

17.12 g. 09:30 Arka Gdynia 14 - Legia U10 (sparing) [Gdynia]

17.12 g. 12:00 Legia U11 - Legia LSS (sparing) [ul. Łazienkowska 3]

17.12 g. 14:00 Legia U12 - Śląsk Wrocław 12 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]



Festiwal gier "Graj jak Robert Lewandowski" (rocznik 2015 i mł.)

Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, sobota 16.12.2023 r.



Legia U9 zagra w festiwalu gier na Varsovii (sobota, godz. 13-16:00). Sześć drużyn zmierzy się ze sobą w systemie "każdy z każdym".

Mecze Legii: 13:30 Stal Rzeszów, 14:00 Varsovia, 14:30 Śląsk Wrocław, 15:00 Górnik Zabrze, 15:30 Widzew Łódź.



CLJ w kosza (Sopot, hala 100-lecia):

15.12 g. 19:00 Akademia Koszykówki Trefl Sopot - Profbud Legia Warszawa

16.12 g. 14:00 Energa GAK Gdynia - Profbud Legia Warszawa

17.12 g. 15:00 Profbud Legia Warszawa - Trefl 1LO Sopot