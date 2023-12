Z obozu rywala

Korona przed meczem z Legią. Pucharowe męczarnie

Wtorek, 5 grudnia 2023 r. 12:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W środę Legia Warszawa zmierzy się w Kielcach z Koroną w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Kielczanie nie przechodzili lekką ręką przez następne fazy turnieju. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika warszawiaków.



Droga kielczan do 1/16 finału Pucharu Polski wydawała się łatwa i przyjemna, lecz w praktyce było zupełnie inaczej. W pierwszym meczu Korona rywalizowała z drugim zespołem Jagiellonii Białystok. Do 90. minuty gospodarze, którzy na co dzień występują w III lidze, wygrywali 1-0. Dopiero w doliczonym czasie gry goście strzelili dwa gole. Najpierw na listę strzelców wpisał się Dawid Błanik, a po chwili awans do następnej rundy zespołowi zagwarantował Jewgienij Szykawka. Choć do niespodzianki było blisko, to jeszcze bardziej pachniało nią w następnej rundzie, gdy Korona przyjechała do podwarszawskich Książenic. Rywalizacja z drugim zespołem Legii Warszawa od pierwszych minut była zacięta. Korona dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, jednak podopieczni trenera Piotra Jacka wracali do gry. Po 90 minutach wynik był remisowy 2-2. W dogrywce gospodarzom zabrakło już sił, a przyjezdni dwukrotnie pokonali bramkarza warszawiaków. Środowe spotkanie Korony z Legią można nieco na wyrost nazwać już trzecim w tym sezonie, gdyż w sierpniu seniorska drużyna "Wojskowych" wygrała 1-0 z ekipą trenera Kamila Kuzery.







Ligowa porażka Korony z Legią była ostatnią z serii trzech przegranych z rzędu. Po utracie trzech punktów w stolicy w następnych 12 meczach "Scyzory" przegrały tylko dwukrotnie - z Pogonią Szczecin 1-3 i w ostatniej kolejce z Lechem Poznań 0-1, choć warto zaznaczyć, że spotkanie z poznaniakami w ogóle nie powinno się odbyć, zważając na panujące warunki atmosferyczne. Z 12 spotkań Korona aż siedem zremisowała, przez co w tabeli Ekstraklasy znajduje się blisko strefy spadkowej. Nad 16. Puszczą Niepołomice podopieczni trenera Kuzery mają tylko jeden punkt przewagi.



Więcej o składzie Korony oraz jej formie w Ekstraklasie przeczytasz tutaj.







Przewidywany skład: Forenc — Zator, Malarczyk, Trojak, Godinho — Hofmeister — Błanik, Remacle, Takáč, Nono — Szykawka



Ostatnie 5...

Jak wyglądało ostatnich pięć meczów Legii z Koroną w Kielcach?



16-07-2022 Korona 1-1 Legia

28-07-2019 Korona 1-2 Legia

28-07-2018 Korona 1-2 Legia

25-11-2017 Korona 3-2 Legia

28-05-2017 Korona 0-1 Legia



Historia



Drużyny rywalizowały ze sobą 38 razy, legioniści górą w tych starciach byli 25 razy. Korona zwyciężyła siedmiokrotnie, a remis padł sześciokrotnie. Bilans bramkowy wynosi 77-39 na korzyść Legii. W ostatnich ośmiu spotkaniach legioniści ani razu nie przegrali z Koroną, a tylko raz zremisowali. "Scyzory" górą w tych starciach ostatni raz były ponad sześć lat temu, gdy wygrały 3-2.