Rekord Bielsko-Biała 5-2 Legia Warszawa

Sobota, 9 grudnia 2023 r. 19:46 Mishka, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu w 2023 roku Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 2-5. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają na początku stycznia, na wyjeździe z zespołem Red Dragons Pniewy.



W 9. minucie po rzucie rożnym z bliskiej odległości do siatki trafił Davidson Silva. W 17. minucie po stracie legioniści wyszli z kontrą, a Rui Pinto wykończył ją na 2-0. Minutę później bramkę kontaktową zdobyli gospodarze po strzale z woleja Mikołaja Zastawnika. W krótkim czasie zawodnicy Rekordu zdobyli kolejne dwie bramki. W 35. minucie wynik podwyższył Michał Kubik. Na 5-2 do pustej bramki strzelił Stefan Rakić.



Rekord Bielsko-Biała 5-2 (1-2) Legia Warszawa

0-1 - 08:30 Davidson Silva

0-2 - 16:08 Rui Pinto

1-2 - 17:25 Mikołaj Zastawnik

2-2 - 21:20 Artur Popławski

3-2 - 29:22 Tomasz Lutecki

4-2 - 34:18 Michał Kubik

5-2 - 30:52 Stefan Rakić



Rekord: 84. Bartłomiej Nawrat, 6. Mikołaj Zastawnik, 41. Michał Seidler, 11. Stefan Rakić, 99. Taras Krołyszyn

rezerwa: 19. Krzysztof Iwanek, 5. Tomasz Lutecki, 9. Artur Popławski, 10. Paweł Budniak, 21. Michał Marek, 23. Michał Kubik



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro, 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 9. Michał Klaus, 19. Adam Grzyb, 32. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Zastawnik - Davidson Silva, Monteiro



