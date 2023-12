Legia Warszawa 82-98 Śląsk Wrocław

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

ws - 35 minut temu, *.vectranet.pl Kompletnie nie rozumiem o co tu chodzi

Słaby Śląsk nie daje nam szans. Dwóch zawodników rzuca nam 63 punkty a z naszej strony brak reakcji na to. Nie ma nic i brak perspektywy na poprawę. Kulka , Wyka, Sobin praktycznie nic nie grają. Holman roztargniony. Gdyby nie Cowells to byłaby tragedia ale jego najlepsze zawody w sezonie niewiele dadzą jeśli nie ma obrony a chyba na tym miała opierać się gra Legii. Wnioski nasuwają się same tylko trzeba podjąć decyzję czy dalej leci z nami pilot czy ekipa jest do wymiany. odpowiedz

grzesiek - 46 minut temu, *.centertel.pl paskudnie to się oglądało. Nie mamy w ogóle obrony. W ataku jesteśmy całkiem całkiem ale jak rywale z latwoscia nam ładują punkty to nie dziwie sie ze w ataku przestajemy w koncu grac, bo po co sie starac jak obrony nie ma. Z ponitką trzeba sie jak najszybciej pozegnac, bo to już nie jest smieszne jaką on ma skutecznosc. Ktorys z rozgrywajacych tez pewnie poleci w przerwie miedzy rozgrywkami i obstawiałbym vitala. Kolenda nienajgorzej. Ogolnie grają jakby od miesiaca konia nie walili. Grajcie tak dalej. Z taką gra nawet na podium nie zakonczycie sezonu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.