UEFA uwzględniła odwołanie Legii odnośnie meczu z Aston Villą

W październiku Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) ukarała Legię Warszawa za wydarzenia podczas meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z Aston Villą kwotą 41 tys. euro. Stołeczny klub złożył odwołanie i zostało ono częściowo uwzględnione. Oznacza to, że Legia musi zapłacić jedynie 16 tys. euro za zablokowane przejścia ewakuacyjne. Kary w wysokości 15 tys. euro za zamknięte bramy ewakuacyjne oraz 10 tys. euro za użycie środków pirotechnicznych przez kibiców zostały anulowane.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No żeby za oczy karać, tego jeszcze nie grali. Tyle dobrego chociaż. odpowiedz

Tadeusz Sektor 214 - 2 godziny temu, *.216.221 Co z tego skoro po meczu z AV wywalą nas z pucharów na 5 lat. odpowiedz

DB7 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tadeusz Sektor 214: chyba ciebie z domu wywalą:) odpowiedz

Alex Bielany - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tadeusz Sektor 214:

Na pińcent od razu.

Za porzadek przed stadionem odpowiada gospodarz. Poza tym nie bylo burd na stadionie,

Parking, gdzie cos tam sie dzialo obok stadionu nalezy do Birmingham city council, nie do klubu Aston village odpowiedz

Żyrardowianin - 2 godziny temu, *.timplus.net Nie wierzę w to co paczę. Uwzględnili odwołanie? Chyba jakiś błąd w tłumaczeniu był. odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Żyrardowianin: Nie, to nie błąd. Po prostu chcą nam zdrowo przyp..ić za mecz na wyjeździe i to taka zasłona dymna. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.