U-16: Powołania dla legionistów

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16 Dariusz Gęsior ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie selekcyjne, które odbędzie się w dniach 8-9 grudnia w Gdańsku. W kadrze znalazło się dwóch legionistów - Maksymilian Dołowy i Mateusz Lauryn. Lista powołanych zawodników: Antoni Chmielewski (Mławianka Mława), Mikołaj Czerniatowicz (Escola Varsovia Warszawa), Maksymilian Dołowy (Legia Warszawa) , Jakub Fogt (Zagłębie Lubin), Bartłomiej Franiak (SMS Tychy), Gracjan Gmach (KKS Kalisz), Karol Hornik (SMS Tychy), Jeremi Iwanicki (Lechia Gdańsk), Jakub Kaczówka (Stal Rzeszów), Artur Kinasz (Zagłębie Lubin), Dawid Krysa (Lech Poznań), Mateusz Lauryn (Legia Warszawa) , Jakub Pakosz (Śląsk Wrocław), Bartosz Pinkowski (AKS SMS Łódź), Wiktor Pionk (Jaguar Gdańsk), Emil Plesiński (Cracovia), Franciszek Rzeszutek (Escola Varsovia Warszawa), Natan Sobiech (Lechia Gdańsk), Jakub Stachaszewski (Zagłębie Lubin), Jakub Tomasik (Widzew Łódź), Jakub Wiklak (AKS SMS Łódź), Marcel Winciorek (Widzew Łódź)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.