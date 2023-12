Pod lupą LL! - Paweł Wszołek

Wtorek, 5 grudnia 2023 r. 12:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Paweł Wszołek to w ekipie trenera Kosty Runjaicia człowiek od liczb, który nie posiada poważnego rywala do rywalizacji na prawej stronie boiska. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wahadłowy spisał się w spotkaniu z Zagłębiem Lubin.



Szukanie Kramera



Obserwowany przez nas gracz bardzo często szukał w polu karnym Blaža Kramera. W 13. minucie świetnie dośrodkował z prawej strony boiska i zabrakło kilku centymetrów, by Kramer skierował piłkę do siatki. Chwilę później otrzymał świetne podanie od Josué, wszedł w pole karne, podał do Kramera, który źle trafił w piłkę, ta dotarła jeszcze do Ernesta Muçiego, ale ten uderzył nad poprzeczką. W 23. minucie lewą stroną popędził Muçi, zagrał w pole karne, lecz zrobił to zbyt mocno, do piłki dobiegł jednak Wszołek, zagrał w głąb do Kramera, napastnik uderzył na bramkę, ale dobrą interwencją popisał się Szymon Weirauch.









Ofensywne akcje



Reprezentant Polski w każdym spotkaniu stara się stworzyć kilka sytuacji kolegom z zespołu bądź sam próbuje pokonać bramkarzy rywali. Nie inaczej było w spotkaniu z podopiecznymi trenera Waldemara Fornalika. Oprócz wyżej wymienionych piłek do słoweńskiego napastnika, Wszołek tuż przed zejściem na przerwę miał doskonałą okazję do dośrodkowania w pole karne, jednak zrobił to zbyt mocno i piłka przeszła przez całe pole karne. Po przerwie otrzymał świetne podanie na wolną pozycję od Bartosza Slisza, ale zamiast od razu próbować zagrać w pole karne, wszedł w pojedynek biegowy z rywalem, który przegrał. W 69. minucie Ernest Muçi dryblował na lewej stronie boiska, zagrał do kapitana Legii, który podaniem z pierwszej piłki uruchomił w polu karnym Wszołka, ale ten przegrał pojedynek sam na sam z Szymonem Weirauchem.



Praca w defensywie



Od Pawła Wszołka oprócz ofensywnych zapędów, wymagamy również ciężkiej pracy w defensywie i tam - o dziwo - spisał się o wiele lepiej niż w ofensywie. W 10. minucie pewnie wybił piłkę z własnego pola karnego, jednak dopadł do piłki gracz Zagłębia, ale świetnie interweniował Kacper Tobiasz. W 34. minucie Wszołek dwukrotnie wybił dośrodkowania w pole karne. Kilka minut po przerwie Damian Dąbrowski wrzucił piłkę w pole karne na dalszy słupek, ale dobrze zachował się „Wszołi”, wyprzedzając Kopacza i ją przechwytując. Jeszcze przed zejściem z boiska stoczył pojedynek przy linii bocznej z Serhijem Bułecą i łatwo odzyskał piłkę dla Legii.





Paweł Wszołek



Minuty: 78

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 2 / 1

Liczba podań / celne: 25 / 23

Podania kluczowe: 2

Dośrodkowania / celne: 3 / 0

Dryblingi / udane: 1 / 0

Sprinty: 14

Odbiory: 0

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0