Zawodniczka sekcji strzeleckiej Legii - Emilia Babska zajęła 3. miejsce w plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca roku Guttmanny 2023. To piąta edycja plebiscytu organizowanego przez Polski Komitet Paralimpijski.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Azzurro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Otowski Kamil, który zajął 9 miejsce rowniez jest zawodnikiem sekcji pływackiej Legii :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.