Legia 1. w turnieju el. MMP U-19

Futsaliści Legii Warszawa zajęli 1. miejsce w turnieju eliminacyjnym Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 19, które odbyły się w Białymstoku. Legioniści wygrali wszystkie trzy spotkania i zapewnili sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji o mistrzostwo Polski w tej kategorii wiekowej. Na drugim etapie rywalizacji, legioniści mierzyć się będą z Futbalo Białystok, KKF Konin i Polonią Leszno. Wyniki: Futbalo Białystok 4-2 MOKS Słoneczny Stok Białystok Legia Warszawa 2-1 Eskadra Warszawa MOKS Słoneczny Stok Białystok 0-4 Legia Warszawa Futbalo Białystok 3-2 Eskadra Warszawa Futbalo Białystok 0-2 Legia Warszawa Eskadra Warszawa 3-3 MOKS Słoneczny Stok Białystok Tabela: 1. Legia Warszawa 9 pkt., 8-1 2. Futbalo Białystok 6 pkt., 7-6 -- 3. Eskadra Warszawa 1 pkt., 6-8 4. MOKS Słoneczny Stok Białystok 1 pkt., 5-11 5. Wenecja Pułtusk -

