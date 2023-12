Sześć medali legionistów w MP seniorów

Sześć medali wywalczyli pięściarze Legii Warszawa podczas mistrzostw Polski seniorów w boksie, które odbyły się w Toruniu. W finale kat. -67kg spotkali się dwaj legioniści - Paweł Sulęcki z Mateuszem Grejberem . Po bardzo zaciętym pojedynku, w którym decydował wynik trzeciej rundy, zwyciężył - jednogłośną decyzją sędziów - Grejber i to on wywalczył złoty medal, z kolei Paweł Sulęcki został wicemistrzem kraju. Podobnie jak jego brat, Jakub Sulęcki w kat. -60 kg - w finale lepszy okazał się Paweł Brach z Radomiaka. Złote medale wywalczyli ponadto Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5kg) oraz Jakub Straszewski w kat. -86kg. Brąz w kat. -50kg kobiec zdobyła jedyna startująca legionistka - Wioletta Gajowiak , która walkę o finał przegrała przez RSC w drugiej rundzie z Natalią Rok. Wielkie brawa dla wszystkich legionistów oraz całego sztabu trenerskiego! Wyniki legionistów w MP seniorów: kat. -50 kg kobiet: Wioletta Gajowiak - Natalia Stolarek (KSZO Ostrowiec) 5:0 1/2 finału: Wioletta Gajowiak - Natalia Rok (Pomorzanin Toruń) RSC R2 kat. -60kg: 1/2 finału: Jakub Sulęcki - Nikodem Szafarz (RKB Boxing Radom) 5:0 Finał: Jakub Sulęcki - Paweł Brach (Radomiak Radom) 0:5 kat. -63,5kg: Bartłomiej Rośkowicz - Szymon Piersiak (BKS Skorpion Szczecin) 5:0 1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Łukasz Perkowski (Skorpion Szczecin) 5:0 Finał: Bartłomiej Rośkowicz - Kiril Globenko (Niestowarzyszony/WM OZB) 3:2 -67kg: Paweł Sulęcki - Kamil Kopyto (Kleofas AZS AWF Katowice) 5:0 1/4 finału: Paweł Sulęcki - Szymon Brząkała (Legia Fight Club) 5:0 1/2 finału: Paweł Sulęcki - Władysław Mieszkow (Śląsk Wrocław) 5:0 Finał: Paweł Sulęcki - Mateusz Grejber 0:5 Szymon Brząkała - Kacper Rzepka (Wisłok Rzeszów) 5:0 Szymon Brząkała - Paweł Sulęcki (KB Legia) 0:5 1/4 finału: Mateusz Grejber - Jakub Jaszowski (Boks Team Kaczor) RSC R3 1/2 finału: Mateusz Grejber - Michał Dawiec (Wisła Kraków) 3:2 Finał: Mateusz Grejber - Paweł Sulęcki 5:0 -71kg: Paweł Michalik - Hubert Kos (Sako Gdańsk) 5:0 Paweł Michalik - Mateusz Wojtasiński (Adrenalina Boxing Club Wrocław) 0:5 kat. -86kg: 1/4 finału: Jakub Straszewski - Nicolas Królikowski (Powiatowa Akademia Boksu Będzin) 5:0 1/2 finału: Jakub Straszewski - Patryk Borucki (Skorpion Szczecin) 4:0 Finał: Jakub Straszewski - Dawid Tkacz (Garda Chojna) 5:0

