Rybasocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Malarz! Ty masz przecież charakter i jaja. Powiedz swojemu podopiecznemu że jest po prostu słaby i przekaż Koście R. Że stawianie go obecnie w bramce to zły pomysł. odpowiedz

Kopacze - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo może ktoś zauważy jakich to beznadziejnych mamy kopaczy rosołek nie powinien nawet w rezerwach występować wracają demony skibickiego pekhard ??? O co chodzi gość który nigdzie grać nie potrafi jest wykorzystywany przez Legię zmiana taktyki i nadzieja w marnym napastniku masakra zła gra i zły prognostyk by zagrać w pucharach trzeba wygrać ligę konferencji bo w lidze bez szans odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Bieganie i walka jest nam obce odpowiedz

PND - 2 godziny temu, *.aster.pl Ten pseudo trener "oszczędza" najlepszych by Ci zagrali jeszcze więcej minut :D jeszcze w łeb od AZ i będzie kwintesencja tego marnego sezonu, chyba nikt realnie rozumujący na tym forum nie wierzy w mistrzostwo? z taką grą?! i z taką stratą plus wszystkie mecze z "poważnymi" drużynami gramy na wyjeździe, dziękuję dobranoc, kolejny sezon w pi...u odpowiedz

Bln - 2 godziny temu, *.chello.pl Niestety to nie przypadek. Przypadek to był w Zagłębiu. Słaba gra Legii od ponad miesiąca. odpowiedz

Tsubasa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeszcze Alkmar was odprawi i tak celuje w miejsce 4-6 w lidze .Tak jak mówiłem w którymś komentarzu ligowy średniak z historia na ten sezon. odpowiedz

Rajnold - 2 godziny temu, *.chello.pl Piykny szlag na koniec. Koniec sezonu PP. Gratulacje dla KK. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstyd kur..jak nie wygraja z Az Akmaar to niemiec do wyje...towarzystwo wzajemnej adoracji sie w tej (L) zebrało liża sie po jaj...ach zamiast zmiesc taka Korone z powierzchni! odpowiedz

Maro(L) - 2 godziny temu, *.caiway.nl Ale k... pograli. Po ch.. ten trener posadzil tych z pierwszego składu. Zamiast zagrać od początku nasilniejszym skladem a potem robić rotacje. To nie bo gwiazdeczki pomęczone ciekawe k.. czym. Ale cóz. Na 2 fronty Legia nie ma paki a co dopiero na 3... moze i lepiej ze odpadli. Zbiorą sie na ligę "chyba" odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ch#j nie gra! odpowiedz

St.anger - 2 godziny temu, *.orange.pl No i w pi... , narodowy można zaorać. Adios FPP odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Hahahahaah WON do Austrii, teraz jeszcze w pupke z AZ i po sezonie mamy odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.telia.net BRAWO odpowiedz

Tsubasa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mowilem ze OUT........ odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I BARDZO DOBRZE !!!! JESZCZE Z PUCHARU BIEDROKNKI OBY ODPADLI !!!!!



może wtedy Trener przejrzy na oczy i ten ręcznik wyciągnie z bramki !!!! odpowiedz

Wachtel - 2 godziny temu, *.chello.pl Nawet nie ma szoku... Wstyd. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Tak jak przypuszczałem....blamaż totalny. To będzie niezapomniany sezon. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czyli znowu liczymy na farta ,że awansujemy po karnych???? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Weźcie pod lupę Rosołka bo ostatnio grał kilka razy po minucie. Teraz jest jedyna okazja by go zlustrować. 90 minut to on już może więcej w tym sezonie nie zagrać.

Napastnik nie strzelający goli to całkiem ciekawy temat. odpowiedz

Tsubasa - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Odpadną jak nic ..... odpowiedz

Jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Do zmian jeszcze jako tako po zmianach już kopanina odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czasami mam wrażenie, że ich dobre występy i gra to jest jakiś rodzaj błędu w matriksie. Aż się nie chce wierzyć, że oni szli jak taran przez eliminacje do LKE. odpowiedz

Xxc - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Rosołek... a cienki jak zupa szczawiowa odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Bez hejtu ale Rosołek jest drewniany to parodia pilkarza on wygląda jakby uczył się grać i nie wiedział o co w tym wszystkim chodzi jak on się porusza po boisku .biega zagubiony No i ruchy ma takie nieskordynowane. odpowiedz

Mdread - 3 godziny temu, *.virginm.net Na tym kartoflisku nie da sie grac. Jak w grudniu nie bylo zimy i bylo na plusie to te boiska jeszcze jakos wygladaly ale w tym roku to juz ten cyrk powinni zakonczyc wczesniej. odpowiedz

Wwa - 4 godziny temu, *.orange.pl Dias to parodia pilkarza odpowiedz

JACUNHO - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ten Glut Dias to cienki jak bibuła odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @JACUNHO: Jak oni wszyscy. odpowiedz

Javan - 4 godziny temu, *.chello.pl Co z Bosmanem? Przejąłem się odpowiedz

czerwone sz(m)aty - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Dlaczego Korona gra w strojach Legii, a Legia w strojach Widzewa?? odpowiedz

fff - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @czerwone sz(m)aty:



dziś Mikołajki dlatego gramy na biało - czerwono odpowiedz

antek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nie chcę się już tego oglądać odpowiedz

Koczi - 4 godziny temu, *.centertel.pl Gual w Jahielonii był bohaterem a w Legii jest zerem. odpowiedz

ja - 4 godziny temu, *.netcity.pl czy tylko trener nie widzi co odwala rosołek??? na 10 zagrań 9 złych. odpowiedz

Trener - traktujemy ten mecz powaznie - 4 godziny temu, *.getfiber.pl 35 minuta korona gra pietkami w polu karnym legii......

Rosołek 4 straty i jedna w poprzek

Przerywamy 1-0 a facet w w slipkach kopie w okno mikołaja...

@€%/#^##€%

odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl https://strims.top/KoronaKielceLegiaWarszawa.php



Dla tych co chcą stream odpowiedz

artic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Alo Kostia,Malarz,Dowhań nie widzita Tobiasz,znowu odbil piłke przed siebie i gol dla Kielc.Zdaje sie jak cos spier..z AZ Alkm .to przestanieta go wystawiac z w podstawie tylko dla niemca przegrana a Az Alkm.

moze oznaczac wyje...z trenera (L) odpowiedz

Pako - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Nasza drużuna chyba potrzebuje jakiegoś wstrząsu. Za dużo jest selfiaczków ,dziubków i lizania się po ptaszkach odpowiedz

Robin(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz jest w formie czyli u niego bez zmian ma chłopak talent umiejętności .....

Brak słów do tego Gual w dziecięcych spodenkach co więcej macha łapami niz dobrego robi ostatnio i nasz super napastnik łowca bramek Rosolek.

I czego więcej można chciec....... odpowiedz

Syn trenera - 4 godziny temu, *.netfala.pl Hahahahahah znów w 9 gramy na 13 Rosołek plus nieszczęście Tobiasz graja w Koronie odpowiedz

Maclity - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No to już po pucharach. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl tobiasz to nie Legionista tylko SABOTAŻYSTA !

rosolek to samo !!!!!!! OBAJ WON Z LEGII !!!!! odpowiedz

Fan KACPERA - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli już po Pucharze Polski???

ŻENADA!!!!! odpowiedz

Won - 4 godziny temu, *.virginm.net Brawo tobiasz ty miernoto bramkarska, tyle lat nauki a wypluwasz piłkę przed siebie. odpowiedz

Seba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl I znowu Nie ma Strzałka a gra/jest Rosołek odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.mm.pl 20 minut gry, nie chce się znęcać ale widzicie co robi Rosołek? odpowiedz

Rybasocho - 4 godziny temu, *.orange.pl Czy dopiero jak odpadniemy z pp to pan Tobiasz usiądzie na ławce??? odpowiedz

Siwy(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl JA SIE ***** PYTAM kiedy ten recznik z bramki zostanie zesłany do rezerw ??? jak ktos za niego da 50k pln to bedzie max !!!! odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl No to szybko poszło i już kacperek wpuścił ! odpowiedz

Koczi - 4 godziny temu, *.centertel.pl Rosołek w pierwszym składzie czyli Legia gra w 10 odpowiedz

Rybasocho - 4 godziny temu, *.orange.pl @Koczi: Znowu odpowiedz

Fan KACPERA - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Koczi: 9 jest jeszcze KACPER w bramce odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.net.pl Gdzie jest Kapustka odpowiedz

Xxc - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Legionista: chory odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.net.pl @Xxc: dzięki jakoś nie wychwyciłem odpowiedz

bielan - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Ma ktoś linka do live? odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @bielan: na yt leci normalnie odpowiedz

Maro(L) - 5 godzin temu, *.caiway.nl Ma ktoś może jakiś działający link do meczu? Z góry wie(L)kie dzięki odpowiedz

do redakcji - 5 godzin temu, *.protonet.pl W składzie jest chyba błąd.

W pierwszym składzie za Rosołka jest Strzałek. odpowiedz

Hahahahaa - 5 godzin temu, *.172.55 Z uporem maniaka kacperek w bramce...

I napadzior z piekła rodem - rosołek ps. rossi



Hahahaha, super mecz będzie, emocje gwarantowane odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

........................ Hładun ....................

Jędrzejczyk ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Elitim ... Strzałek ... Dias

................... Rosołek ... Gual ............

....................... Kramer ....................

LEGIA Mistrz !!!

1:3 odpowiedz

Robin(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Niech Mikołaj będzie łaskawy i miernota Tobiasz usiądzie na ławce rezerwowych.

Mikołaju proszę odpowiedz

Fan KACPERA - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Robin(L) : chyba nie byłeś grzeczy bo Mikołaj prośby nie spełnił....... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.plus.pl Gramy swoje, a z tyłu zawsze coś wpadnie! Tylko Dominik Kałdun może nas uratować odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: nas? Jak ty rywalom Legii kibicujesz. Jakos ostatnio nic nie wpadlo. W poprzedniej rundzie PP rowniez, wiec skoncz juz bredzisz bo to nudne. odpowiedz

