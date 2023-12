Runjaić: Piłka to gra błędów

Czego zabrakło? Może wszystkiego po trochu, ale nie ma co za wiele filozofować. Mieliśmy pewne sytuacje. Jedna z drużyn musiała odpaść, niestety to my żegnamy się z Pucharem Polski. Jest jak jest. Teraz nie mamy zbyt wiele czasu na narzekanie, bo czeka nas wyjazd do Łodzi i mecz z Alkmaar.

Kosta Runjaić (trener Legii): Duże rozczarowanie z naszej strony. Zainwestowaliśmy bardzo dużo w to spotkanie. To był trudny i wymagający mecz. Obie drużny zmagały się z ciężkim boiskiem, ale obie drużny starały się grać w piłkę. Korona grała skupiona przez 120 minut i nie popełniała błędów. Pierwszego gola straciliśmy przez łatwy błąd i kontratak, a drugi gol padł także po kontrataku w ostatniej minucie. Powinniśmy lepiej bronić w tym spotkaniu, ale piłka to gra błędów. Nie dane nam było zagrać rzutów karnych. Gratulacje dla Korony bo zagrała dziś znakomite spotkanie.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jordan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ty jesteś błędem trenerski patałachu i sabotażysto bez warsztatu. WON z Legii! odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Jordan: więc go zastąp bo jak czytam to co wypisujesz to przypuszczam że twój warsztat jest wyborny... Nie pisz już nic więcej... Frustracie... odpowiedz

asdf - 1 godzinę temu, *.aster.pl Zwyczajnie po ludzku zaczynam mieć dość tego pi...lenia. To jest Legia, tu się na gra na trofea. W czerwcu czas na uczciwą ocenę p. Runjaicia. Okres ochronny skończył się z końcem poprzedniego sezonu. odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Nie masz kontroli nad druzyną kolesiostwo wprowadziłeś i wstawiasz tych co mają być sprzedani, żeby liczby były... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gonić gościa. Już nic więcej nie wymyśli. Stracone półtora roku. Z meczu na mecz jest coraz gorzej. Rosołka i Tobiasza niech zabierze ze sobą. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Myślałes Trenerze że mecz sam się wygra ze Koroną się położy przed wami bo wy jesteście Legia Warszawa????? To wam Koroną pokazała gdzie jest wasze miejsce i do czego się nadajecie. Ile jeszcze będzie wystawiany Tobiasz w bramce z jedynka kiedy zrozumiecie w sztabie że nikt go nie kupi bo jest hu....

Dzisiaj było widać co się z tą drużyna dzieje Ambicji zero pomysłu na granie zero tylko wrzuta na siłę i może się uda. Tylko w waszym wykonaniu coraz czesciej się nie udaje. odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Odejdź już. Dziękujemy za PP a.d.2023, odbudowę Legii, przywrócenie nadziei,ale to się już nie uda! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.