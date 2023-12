Kuzera: Byliśmy konsekwentni i zorganizowani

Kluczowa była druga część dogrywki, bo powiedzieliśmy sobie, że zaryzykujemy i jedziemy do końca. Takie mecze budują mocno, jesteśmy po prostu zadowoleni, bo emocje były niesamowite. Legia dziś zagrała bardzo dobre spotkanie, walczyła mocno do samego końca.

Kamil Kuzera (trener Korony): Nie dało się lepiej pożegnać z kibicami w tej rundzie na swoim boisku. Tym, którzy tu dziś nie przyszli zawsze powtarzam, że są tu emocje. Dziękujemy w imieniu całego zespołu za wsparcie. Teraz liczymy na wsparcie na wyjazdach. Naprawdę byliśmy do bólu, mega konsekwentni i bardzo dobrze zorganizowani. Jeden błąd kosztował nas utratę bramki. Wszystko było zgodnie z planem, jaki sobie założyliśmy. Musieliśmy sporo dziś cierpieć, ale też mocno korzystaliśmy ze swoich atutów, tak jak to założyliśmy na odprawie przedmeczowej.

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl nie lubię was - Korony (najdelikatniej rzecz ujmując), ale wczoraj pokazaliście naszym rozkapryszonym pseudogwiazdeczkom co to jest ambicja, wola walki i determinacja w realizacji założeń taktycznych odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Trenerze?

Czy nasz sztab mógłby przyjść do Pana na szkolenie?

No mordo chociaż e-learning...pls odpowiedz

