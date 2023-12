Wolna majówka

Sędziowie

Kibic najlepszej ligi swiata - 1 godzinę temu, *.74.101 Czas w końcu spojrzec prawdzie w oczy. Jesteście zadłużonym po uszy solidnym ligowcem i nikim więcej. Wy jednak dalej będziecie bredzic swoje : tylko mistrzostwo. Nie mniej jednak, powodzenia w lidze konferencji. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.156.70 To co wielu z was "niby kibiców " tu wypisuje to jest dramat!!! Powinniście być wyprowadzani z trybun, jeżeli w ogóle bywacie na trybunach Ł3!!! odpowiedz

Fan KACPERA - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @PLK : Twoim zdaniem powinniśmy ich pochwalić po tym meczu czy po meczu z Warta czy Stalą i kilku innych widowiska które mam zafundowali w tym sezonie?

Dla nich najważniejsza jest kasa i ona się zgadza im a reszta?? Pier...enie o przywiązani do klub i inne bzdury Myślisz że oni się przejmują tym że przegrali???? W du...ie to maja teraz będą mieli więcej wolnego nie będą się przemeczac.W dupie maja kibiców czy przychodzą czy nie dla nich kasa jest najważniejsza. To są wkłady do koszulek z L na piersi i taka jest rzeczywistość



odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.plus.pl Broniłem tej drużyny ale sił i argumentów coraz mniej!!! Zasłużony awans "scyzorów"!!! Chociażby za ambicję i chęć zwycięstwa czego w naszej drużynie zdecydowanie zabrakło!!! Josue to jest hamulcowy a nie rozgrywający!!! Zdecydowanie w tej drużynie coś nie gra!!! odpowiedz

tonton - 1 godzinę temu, *.207.253 Zróbcie screena:

jak tylko Josue przestanie grać w Legii (koniec kariery lub transfer) natychmiast odzyskamy Mistrzostwo Polski i Puchar odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kun w wywiadzie powiedział,że muszą o tym zapomnieć,bo zaraz mecz z ŁKS i takie tam..nawet się nie zająknął, by powiedzieć przepraszam was za dziś:( grunt,że kasa się im zgadza,a my i reszta to co tam! odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Oby za dwa tygodnie nie było po sezonie.W LKE przegrywamy,w lidze w 3 meczach 3 pkt i czołówka odjedzie ,a PP poszedł sie yeb....

Tobiasz znów w bramce/ a gdzie Hładun?/,Rosołek w 1 składzie?Dias ma siły na ok.60 min,Kun prawie same straty,Kramer chyba ani razu nie dotknął pilki,Gual samolub z wyższej półki,Sliszowi jakby sie nie chciało,Muci nechlujny itd itp.

Trenerze działaj bo za moment może byc po sezonie...i po Tobie

odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli zero Pucharu, no i Superpucharu, bo wiadomo, że na majstra już za późno. Teraz jeszcze w papę od Alkmaar i będzie można pójść ubierać choinkę.

Dziękuję, wkłady, za super prezent na mikołajki. odpowiedz

Stara (L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gra dno.. Nie rozumiem tej strategii..

Co mecz, to inny zestaw w obronie i co mecz obrona tragedia.. Nie ma też środka pola, Slisz masakra, Celhaka jeszcze większa masakra.. Nie rozumie też zmian.. A tak ogólnie, to nic nie rozumiem w tej drużynie.. Dziękujemy kibice za wspaniały doping, ja zwykle tylko kibice nigdy nie zawodzą.. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Stara (L): Kolego, pozwolę sobie podpowiedzieć.... strategia polega na tym, że nie sprowadzamy do druzyny ludzi mogących ponieść poziom na określonych pozycjach lecz takich, którzy akuratnie są darmowi. I dostajemy za Maika niejakiego Gila, ponoć też LO. Srodek pola to Josue i koniec, bo Bartek i Jurgen są od przerywania akcji rywali nie od kreowania. A jak na dodatek Wszołek ma słabszy dzień to napastnicy mogą iść pod prysznic, bo żaden z nich niczego nie wykreuje (no, czasami może Gual, ale jest bez formy).



Druzyna jest bez kręgosłupa i obrony. Latem i jesienią lecielismy na farcie i wyniki były ponad stan. Fart sie skonczył, przyszły porażki. odpowiedz

Maclity - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl sięgnęli dna ani mistrzostwa ani pucharu polski ani miejsca premiowanego do ligi konferencji to jest plan Legii na ten rok miejmy nadzieję że nie będą na wiosnę walczyć o utrzymanie odpowiedz

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.a2mobile.pl Weź,.. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl To jeszcze do kompletu potrzebujemy zaliczyć wpi.. dol z ostatnim w tabeli ŁKS-em. A później przeanalizujemy to spotkanie i oczywiście wyciągniemy wnioski.

Trener już się skończył. Nic nowego nie wymyśli. Niech zabierze ze sobą Rosołka i Tobiasza. odpowiedz

Wstyd żenada - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Po co wy gracie jak wy ambicji nie macie pajace? Ile jeszcze porażek do końca roku zafundujecie i gry w chodzonego? Tobiasz, Gil Dias, Rosołek i Celhaka won z Legii. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tu chyba zdaje sie naprawde Papszuna potrzeba za ryje to towarzystwo złapac z 7 graczy do wyje...niemiaszek za mięki jest juz nic z nimi nie zrobi ostatnią szansą dla niego jest remis albo wygrana z AZAlkmar. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Za mało zarabiają i to dlatego. Teraz będzie więcej wolnego na wiosnę.

Zieliński sprowadził szrot i oto efekty. Ale zapewne parametry mu się zgadzają.

Gonić tego Runjaicia.

odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl pytanie dlaczego Korona nie potrafi tak grać w lidze co mecz jak w dzis zagrali w pucharze?:) wygladali jakby sie przed meczem koszulkami zamienili:) odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Myślałem że osiągnęli dno w meczu z taką potęgą pilkarska jak Warta Poznań ledwo remisujac ale dzisiaj dokonali odwiertu w tym dnie. Teraz będą gwiazdy miały więcej wolnego nie będą zmęczone.Zaraz w wywiadach będzie lament że boisko bylo słabe mieli mecz pod kontrolą ale nie mogli się strzelić przez stan murawy itd... Obiecał nam trener tygodnie przepełnione emocjami w wywiadzie 2 tygodnie temu i jak narazie słowa dotrzymuje

odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl w czwartek jeszcze odpadamy z pucharu biedronki !!!

dopóki ten recznik w bramce bedzie to nic sie nie zmieni, rosołek to samo !! 3 liga amatorzy odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeszcze zaliczą nasi wpiernicz od Alkmaar i po sezonie. Nasi nie mają ambicji grać na polskich boiskach, w Europie potrafią zagrać a na Polskim podwórku nie ta ekipa.... Myśleli że mecz z Koroną sam się wygra, taka prawda. I nie zwalajmy na boisko... Kibic Legii w tym sezonie to sinusoida... Raz radość, a na drugi tydzień smutek i wściekłość... odpowiedz

iii - 2 godziny temu, *.orange.pl Rozgonił bym tych pseudo grajków i ten sztab szkoleniowy, czy się stoi czy się leży to i tak kasa się należy - podsumowanie tej drużyny. odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl szkoda Legii i tej porażki,ale z drugiej strony bramek korony nie powstydzil by sie nawet Real,zasłuzone wybiegane i wyszarpane zwyciestwo Korony,zostaje Liga i LKE-do boju! odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl 120 minut obustronnej padliny, żeby dostać kontrę w ostatniej minucie. Frustrujące. Elitim powinien zostać do końca na placu, a Pekhart opuścić go po godzinie. Jaki sens miało wpuszczanie Kuna bez formy? I dlaczego Strzałek, który miał wyjść w podstawie ostatecznie nawet nie powąchał tego murawopodobnego czegoś?



Wolna majówka to czas na przemyślenia... odpowiedz

1968 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I wy jesteście kibicami Legii...Zenada odpowiedz

Fan KACPERA - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @1968: A Twoim zdaniem powinniśmy ich pochwalić po tym meczu czy po meczu z Warta czy Stalą i kilku innych widowiska które mam zafundowali w tym sezonie?

Dla nich najważniejsza jest kasa i ona się zgadza im a reszta?? Pier...enie o przywiązani do klub i inne bzdury Myślisz że oni się przejmują tym że przegrali???? W du...ie to maja teraz będą mieli więcej wolnego nie będą się przemeczac. odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @1968:

Mnie napędza Hadaaj. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.156.70 @Fan KACPERA : wiesz kolego, krytyka to krytyka.. jest ok. Ale wyzwiska i mieszanie z błotem to jest..... Tak prawdziwi kibice się nie zachowują... odpowiedz

KraJan - 2 godziny temu, *.inetia.pl Tydzień w którym Legia przegra wszystko.

Teraz PP. Legioniści grali jak gwiazdorzy. Każdy czekał aż piłka do niego doleci, a koroniarze cały czas ich wyprzedzali. Trzeba było zagrać rezerwami, to by lepiej zagrali.

W przyszłym tygodniu tak zepną du...y, że przegrają z AZ i zostaną z niczym.

Ostatnia przegrana będzie w lidze bo będzie tak jak w tym roku, będą "gonić" ale za każdym razem gdy rywale się potkną Legia też swój mecz przepier...li. odpowiedz

Mioduski musi jednak odejć! - 2 godziny temu, *.02.net W tym meczu Trener i sztab pokazali swoje podsumowanie poprostu całokształ ostanich ciezkich miesiecy pracy, , Klub , zarzâd i włašcicieL to ogòrasyyy! I dotego akademia okazała sie praLniâ kasy nic wiécej, a Strzałek niech sam odejdzie szkoda czasu porosti zestarzeje sie na ławce zanim zagra cały mecz... odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Majówka wolna odpowiedz

Przemek - 2 godziny temu, *.chello.pl 50 lecie Żylety godnie uczczone , teraz dostaliśmy sowity "prezent " na Mikołajki, to teraz czas na Święta ..... odpowiedz

klątwa Papszuna na Tobiaszu działa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Klątwa Papszuna na Tobiaszu nadal działa. Gdy piłka nie leci w tego drewnopulosa to nic nie obroni. No i ogórki z Kielc pozamiatały nam Puchar Polski. Teraz mural "Po puchar Legio marsz!" jawi się mocno nieaktualnie. W tym sezonie ten marsz po Puchar Polski wyglądał tak jak Ukrainie powiodła się kontrofensywa. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Tylko MAREK PAPSZUN i nowy dyrektor sportowy z pojęciem i kontaktami w Europie!!!!!!!!!!!!!! Dość nepotyzmu i kolesiostwa.................... odpowiedz

Cegiełka - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: Papszun po tym jak niektórzy zawodnicy Legii i spora część kibiców nawrzucała mu w trakcie i po ostanim finale Pucharu Polski musiałby na głowę upaść i wyzbyć się szacunku do samego siebie, żeby zostać trenerem na Ł3. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Trener Bramkarzy: Wyjąć i dać więcej Papszunowi, zanim nie pójdzie do tej Grecji i Krety. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Cegiełka: Ehhhhhhhhhhh tez prawda............ odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.156.70 @Trener Bramkarzy: kłopoty z mózgiem, kolego?!!! odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to by było na tyle jeśli chodzi o Puchar Polski teraz jeszcze wpier... od Az w LKE i będą gwiazdy miały spokój nie będą się przemeczac nie będą zmęczeniyslales Trenerze se Koroną się położy przed wami czy co??? GUAL król strzelców biegajacy w majtkach i strzelając w Mikołaja na OPRAWIE!!!! Rosolek gwiazda kolejna piłki kopanej

I najwieksze nasze szczęście KACPER TOBIASZ Pokazała wam Koroną gdzie jest wasze miejsce i do czego się nadajecie.

odpowiedz

Rybasocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Skoro w każdej zaznaczam w każdej pracy jest pochwała za dobrze wykonaną robotę to również powinien być mocny ruch wtedy gdy jest zje...ne coś na maxa... Puchar oznacza również PLN także jeśli pracownik lub pracownicy nie zrobili swojej pracy jak należy powinny być stosowane kary odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Tobiasza i Rosolka winilbym najmniej xd odpowiedz

Tsubasa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pisałem już wcześniej z takimi piłkarzami jak:

SLISZ

PERKHART

TOBIASZ

ROSOŁEK nie zdobywa się Pucharów.W czwartek odpadają z Alkmar i po imprezie. W lidze miejsce 4-6 i to by było na tyle w tym sezonie .Dobranoc odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Piach i to już od kilkunastu meczy odpowiedz

Onyx76er - 2 godziny temu, *.chello.pl Czas na zmiany … i to fundamentalne. odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Wreszcie dobra kasa od buka mi wpadla .

ps. Dalej chodzcie na mecze i dawajcie swoją kase w ręce wlaściciela partacza, tak sponsorujecie dalszą powolną agonię klubu.

odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Oni autentycznie NIC nie umieją. NIC. Trener do natychmiastowego zwolnienia ale pytanie co dalej? Przecież jego następcę mają znaleźć ci sami wybitni fachowcy, którzy zatrudnili tego artystę. Hahahah w ogóle kto to k**wa są te Kapuadi, Charatiny, Cielaki, Gile, Pankowy??? Pewnie ich agenci musieli tarzać się ze śmiechu po podłodze jak już prowizje za ich opchnięcie zaksięgowano na ich kontach. Też bym się odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.96.184 Niestety, Korona pokazała nam nasze miejsce w szeregu. Występ niektórych zawodników tragiczny: Wszołek, nie miał ani jednego dobrego zagrania, no ale można go zrozumieć, zajechany, Kapuadi, kryje powietrze (gdzie on stał przy obu golach??!!), Celhaka, boi się własnego cienia i dał się wyprzedzić jak junior przy pierwszym golu, Kramer, ani razu nie doszedł do piłki, a w rozstrzygającej akcji wracał truchtem, no i Dias, co ten gość dziś wyprawiał?! Same straty, błędy w ustawieniu, zero dobrych dośrodkowań, przechwytów, strzałów, pcha się w drybling, ze skutecznością 1/10 i nie dziwne, że w zasadzie z każdego klubu gdzie by,ł odbił się jak piłeczka pingpongowa. A na deser nasz strateg, geniusz taktyki, Kosta Runjaić, którego elastyczność taktyczna przypomina beton. Wrzucił dwóch napadziorów i zdziwiony, że "więcej wrzutek" nie dało mu zwycięstwa. Taki Kuzera, gość bez zbytniego doświadczenia wciągnął go nosem, wystawiając brodatego grubasa na obronie. Co musi się stać, żeby zagrać 4 obrońców? Niestety całokształt wygląda tragicznie i nie widać perspektyw z takimi sterami.... odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Paczkomat: Kolego! Lepiej tego nie można było podsumować! Brawo ???? odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jeśli taki wirtuoz piłki jak Rosołek gra przez 90 minut to brawo brawo panie trenerze. odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kurczę pamiętam jak Magiera wstawiał uparcie Kopczyńskiego, pamiętam jak vukowic uparcie wstawiał kulenowicza A teraz widzę jak uparcie szansę dostaje Tobiasz rosołek gdzie te dwa paralityki nie grają nic. Ciekawe kto teraz kupi rosołka i Tobiasza może Roma? A swoją drogą kolejna porażka rujańcza puchar Polski w plecy nawet jak wyjdą z grupy lke to w następnej fazie dostaną łomot i skończą się puchary a mistrzostwo Polski już dawno odjechało i skończymy w środku tabeli i w następnym sezonie pucharów nie będzie odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.play-internet.pl zapewne po meczu będą wkłady do koszulek na czele ze słodkopierdzącym treneżyną wymówki jak to kiepska murawa nie pozwoliła im grać tici-taci, bo w końcu w składzie sami technicy na czele z Rosołkiem odpowiedz

qqq - 2 godziny temu, *.media.pl Mieli odpaść z pucharu biedronki a nie pucharu Polski... odpowiedz

Marcos - 2 godziny temu, *.com.pl Po co trener ściągał z boiska Elitima? Korona miała przewagę w środku boiska, a Josue musiał się angażować w grę obronną. Myśleli, że znowu w karnych wygrają.

Trochę więcej trzeba oczekiwać od zespołu marzącego o grze w Europie. Dramat odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dziady i tyle! odpowiedz

Brama JOSUE ! - 2 godziny temu, *.play-internet.pl DECYDUJĄCĄ BRAMKA OBCIĄŻA JOSUE , KTÓRY NIE PRZYPILNOWAŁ ZAWODNIKA KTÓRY WBIEGŁ ZA JEGO PLECÓW I WALNĄŁ BRAMĘ, KTÓRA WYWALA LEGIĘ NA DOBRE Z PUCHARU POLSKI odpowiedz

Kajetan - 2 godziny temu, *.217.74 Rosołek najgroźniejszy w ofensywie a Tobiasz też nam kilka piłek wybronił hejterzy. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Korona biegała aż miło było patrzeć....nasze myszki gwiazdy....nie tylko 4 do zwolnienia.... dużo dużo więcej.....precz z burakami. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Papszun był na meczu. Przypadek? odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.13.86 @Hiszpan: tak odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Marian: I tego się trzymaj ha ha... odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net Tak jak kiedyś wspominałem że wszyscy spinają się na Legię to wtedy Legia powinna spinać się dwa razy bardziej. Legia powinna być dwa razy bardziej agresywna. To jest po prostu blamaż wstyd i w ogóle dno dna. Po prostu brak mi słów. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolf: nikt się nie spina, oni są po prostu ciency jak sik pająka, to tylko durna wymówka, słabi są i tyle, prawie każdy im pakuje bramkę, nawet potężne Kontrabasy z Kazachstanu, Puszcza Niepołomice, Stal Mielec (3), Warta Poznań (2), Śląsk 4... odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. No to pierwsze trofeum mamy z głowy.A z takim zarządzaniem klubem to…klękajcie narody????Zwolennicy Niemca…dalej będziecie wykrzykiwać jego imię pod niebiosa? odpowiedz

wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Zaskoczenie? No jakoś nie do końca. Gra bez obrony zazwyczaj kończy sie przegraną. Przez większość meczu zwracałem uwage na grę (???) niejakiego Diasa. Zastanawiam się czym kierował się człowiek który zdecydował sie na sprowadzenie tego wirtuoza do Legii.



Można mówić, że boisko, że Korona miała farta, itp, itd. Ale z tej bezładnej kopaniny to oni wycisneli maksa. Cóż moi drodzy Koledzy, jak mówiłem nie raz - trzeba przywyknąć. Na dziś mamy taki sobie, średni ekstraklasowy zespół który z każdym może przegrać,,,, odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @wolfik: Teraz jeszcze oklep od AZ i koniec europejskiej przygody, pozostanie dramatyczna walka w ekstraklapie o 4 miejsce, niekoniecznie zakończona sukcesem… Pytanie tylko czy to drużyna tak marna (na papierze nie) czy winny jest trener (ten ma 2,5 roku kontraktu) i czy ktokolwiek cokolwiek z tym zrobi… odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Wycior: Zrobi. Zimą wytransferują Bartka Slisza za koszyk, bo przeciez za chwile skonczy mu sie kontrakt a trzeba zarobić. W zamian sprowadzą kolejnego Gila, który srednio się będzie orientował gdzie i po co przyszedł. A na obronę przyjdzie następny Kapuadi czy inny Rose, bo fajnie mieć kogoś ... w składzie. Zresztą, jak nie bedzie miejsca grawantującego walke w elimimanacjach (a z tym bedzie kłopot w obecnym sezonie) to nie ma sensu kupowanie drogich piłkarzy (typowe myślenie polskiego byznesu który od 30 lat próbuje z gówna zrobic złoto). odpowiedz

czerwone sz(m)aty - 2 godziny temu, *.tpnet.pl W tych czerwonych sz(m)atach nie mogło się udać... odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.autocom.pl @czerwone sz(m)aty: O tym samym pomyślałem!

-Już drugi raz! odpowiedz

i - 2 godziny temu, *.inetia.pl @czerwone sz(m)aty: jasne debilu kolorowy - w zielonych by ich roznieśli odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.play-internet.pl jeszcze tylko wtopa z AZ i wreszcie jeden meczyk w tygodniu - przetrwać tylko turbomegahipermaraton meczów w extraklapie czyli Cracovia x2 w 4 dni i elegancko 2 miesiące laby, a od marca jeden meczyk w tygodniu na stojąco, ps dzięki też za spier.....ie 50 ecia Żylety wkłady odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @koneser polskiej piłki klubowej: taa, też tak pomyślałem. Wkłady są zmęczone. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl i teraz jeszcze w czwartek baty !! BARDZO DOBRZE !!!!



jakim prawem tobiasz i rosołek grają w Legi ?? to są kopacze na poziom 3/4 ligi !!! odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 2 godziny temu, *.orange.pl Prawda,też tego nie rozumiem....a pan trener pewnie znowu się zdenerwował.....tylko... odpowiedz

Obiektywny - 2 godziny temu, *.aster.pl ja pier...lę, trener to porażka . warta,Villa , korona (60). ???????????????? odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Maciek Rosołek... odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nic zaskakującego... kopacze udający na pół gwizdka że umio w piłkę.. żal było patrzeć. Ani jakości, ani walki, ani zaangażowania, ani serca... potężna Legia co pół roku do gruntownej przebudowy, dramat odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.telia.net I teraz tłumaczenia boisko było w złym stanie

.. czas start odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Mam nadzieje, ze trener Runjaic jest dumny z siebie ze przez 2 lata nie potrafi w takim klubie ustawic zespolu w obronie i jakis Kuzera wychodzi na nim ustawieniem, ktorym nigdy nie grali i jedzie z nami jak chce. Brawo. Wiecej drewniakow, wiecej srodkowych obroncow. Proponuje przejsc na system 1-10-0. odpowiedz

D.N.O. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie pierwszy Wstyd w wykonaniu Legii w ostatnich latach . Człowiek już jakoś do tego przywykł. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.play-internet.pl tak jak już kilka razy pisałem od dłuższego czasu - zespół jest cienki jak sik pająka, każdy pakuje im przynajmniej 1 bramkę, obrona to paralitycy, nikt się tego zespołu nie boi, jakaś Stal Mielec czy Warta Poznań mówią, że jadą po punkty na Ł3, omałoco spadkowicz z Kielc mówi, że chce koniecznie wygrać. odpowiedz

Nh1234 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Tragedia ....nad tragediami odpowiedz

Święty Miko(L)aj - 2 godziny temu, *.chello.pl Bałwany !!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Brawo Kosta. Wspaniała taktyka tysiąca wrzutek. Dobrze że Lubin nie był tak skuteczny w niedzielę bo też by złoił Twoją niemiecką upę.... odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Hahahahah Won do Austrii pseudo trenerzyno wielbicielu Rosołka... i Tobiasza... co teraz na konferencji bedzie, ze co przeszkodziło w wyniku... Teraz w pupke z Alkmar i po sezonie z taka grą to 8 miejsce w lidze i po pucharach, zreszta po co... z ręcznikiem w bramce... Kto odpowiada za te super transfery... ŻENADA... odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. @Trener Bramkarzy: A później taki Zielu pier…i że widzi rozwój zespołu.Noz ku..a jego mac to są jakieś jaja. odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.101.239 @Czarny76:

Tak samo widzi rozwój Rosołka odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.telia.net Ja pier... oni wogole nic nie graja jakąś kopanina albo się uda albo się nie uda... no przecież to jest jakaś kpina... wszyscy won odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To będzie koszmarny sezon. Nie wyjdziemy z grupy LKE i na wiosnę nie zajmiemy nawet 4 miejsca. Zobaczycie. Niech te cipy na czele z trenerem popracują z armią psychologów. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sarcastico: To niestety bardzo prawdopodobny scenariusz. A psycholog nic tutaj nie pomoże, mamy zwyczajnie bardzo średni zespół który w dodatku jest zupełnie bez formy. odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.autocom.pl Spi....ł to dziś trener.



Skopali być może najważniejsze dla nas w tym sezonie rozgrywki,już na tym etapie.

Nie mówiąc już,że zwycięzca PP idzie do el. LE a nie LKE. odpowiedz

gLc - 2 godziny temu, *.com.br Dno! odpowiedz

Bb8 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Olać Puchar Polski , przecież gramy o puchar LKE… odpowiedz

L szmteks - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Bb8: cymbale jeden Alkmaar wygra u nas i będziesz się cieszył z niczego .

odpowiedz

Elmo - 2 godziny temu, *.virginm.net Od samego początku spóźnieni niedokładni bez chęci pokazania że chcą wygrać. Porażka nie dziwi odpowiedz

Wąż - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyglądamy tragicznie pod względem fizycznym. Co będzie z Az... Strach się bać... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Wąż : przeciez wygladalismy fizycznie przyzwoicie na tle Villi, w tej chwili jednej z najlepszych druzyn w Europie, co widac po dzisiejszym wyniku z City wiec bez przesady. Po prostu te pajacyki nie biegaja bo nie wiedza gdzie w tym systemie. Poza tym musimy wygladac gorzej fizycznie skoro od pol roku gramy tyle spotkan a Korona nie. odpowiedz

Rtb - 2 godziny temu, *.orange.pl Kto sprowadza drewniaka Diasa nie potrafi wrzucic przedryblowac koszmar odpowiedz

ameLka - 2 godziny temu, *.aster.pl No i o...także ten...co to ja...pfff. odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tak nie może być!!! odpowiedz

