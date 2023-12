Kun: Nie tak wyobrażaliśmy sobie dzisiejszy dzień

Komentarze (14)

L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kun wracaj ty już do Częstochowy. odpowiedz

Andrzej(L) - 1 godzinę temu, *.60.134 I Wy się jeszcze pompijecie...nie ma sportu,ani realizacji jest moneta i żądzą bukmacherzy odpowiedz

Legia to my - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Musicie o tym jak najszybciej zapomnieć?

A może jak najszybciej zapomnijcie o wypłata ch,co?

Za taką G..o.gre odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl O, Kuna wypchneli do wywiadow? A gdzie ci charakterni liderzy? Pochowani jak zwykle? odpowiedz

Xxc - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mieliśmy przewagę i inne pierdzielenie... A prawda jest taka że z Legią wystarczy grać uważnie w obronie i z kontry... To wystarczy. Pokazała to korona, śląsk, stal... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Xxc: i jeszcze wystarczy odcinac Josue od podan z 1 pilki do wahadel, z czego 90% idzie do Wszolka. Podwajasz Wszolka, doskakujesz do Josue i tyle wystarczy na nas. I zawsze cos wpadnie bo w obronie to my gramy jak B klasowy zespol. odpowiedz

Nosz ku,, - 2 godziny temu, *.centertel.pl Cały czas chcecie zapominać dno w lidze i pucharze Polski może warto pamiętać że jesteście beznadziejni mecz z koroną powinien skończyć się po pierwszej połowie wynikiem 3-0 ale jesteście tak beznadziejni że nawet wygrać fartem nie potraficie a porażkę tłumaczycie że byliście lepsi lepszy wygrywa dno dno nie jesteście godni nosić barw Legii odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gówno miałeś a nie przewagę - zero zagrożenia pod bramką Forenca. Zero. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.play-internet.pl wow! zaskoczył mnie, nie ma zrzucania winy na murawę? odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.chello.pl Czemu grał dziś Rosołek i do tego znów pewien czas na wahadle? Czemu Kun wchodzi nie na swoją pozycję? Po co gra na 2 wysokich napastników jak wykonujemy zero dosrodkowań...... może jakiś dziennikarz spytać o to naszych graczy i trenera? odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Kibic: bo trener jest tak surowy taktycznie ze bedzie do usranej smierci gral na wahadla i nawet jak nie ma zmiennika dla Wszolka to wystawi tak kazdego zeby tylko gral na wahadle, a napastnikow wystawiamy takich bo grajac na wahadla wylacznie dosrodkowujemy, tylko ze wszyscy juz wiedza, ze tak gramy i nas podwajaja na boku i nie dosrodkowujemy. Po za tym na jednym wahadle mamy Diasa, ktory umie grac w pilke i chce wchodzic w pojedynki a nie dorsodkowywac na pałe, ale ze nie wsparcia na boku skoro gramy na wahadla i dlatego tak to wyglada zalosnie. odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wracaj do Częstochowy. Jestes tak beznadziejny że szkoda gadać matole piłkarski odpowiedz

Wiśniak - 2 godziny temu, *.com.pl Pierdu pierdu jak zwykle

Ani mistrzostwa ani pucharu ani pucharów

Kolejny rok w plecy odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wiśniak: kolejny? Przeciez w tym wlasnie gramy w pucharach i to swietnie i zdobylismy Puchar Polski. A chlop mowi, ze KOLEJNY rok w plecy :DDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

