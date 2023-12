Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Koroną

Piątek, 8 grudnia 2023 r. 08:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wszyscy zawodnicy otrzymali mierne noty za środowy mecz w Kielcach. Najwyższą z tych słabych ocen uzyskał Tomas Pekhart - 2,6 w skali 1-6. Najniższe noty trafiły do Marka Guala i Blaza Kramera - po 1,7. W sumie oceniało 617 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,1.









Pekhart 2,6

Augustyniak 2,4

Elitim 2,3

Tobiasz 2,2

Jędrzejczyk 2,2

Wszołek 2,1

Celhaka 2,1

Josue 2,1

Slisz 2,1

Muci 2,1

Rosołek 2,0

Kapuadi 2,0

Dias 1,9

Kun 1,9

Kramer 1,7

Gual 1,7