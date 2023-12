Wygrane i wyróżnienia dla legionistów w XVI turnieju o puchar Paździora

W ostatnią sobotę w Radomiu odbył się XVI turniej bokserski o puchar im. Kazimierza Paździora. Swoje walki wygrali Wiktor Fokt w kat. -50kg oraz Oleksii Slobodian w kat. -75kg, a porażki doznał Wiktor Jaworski (-57kg). Podczas turnieju odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla medalistów, trenerów oraz klubów. Wśród nich znaleźli się sportowcy na co dzień trenujący w Klubie Bokserskim Legia Warszawa. Nagrody otrzymali także nasi trenerzy - Grzegorz Proksa oraz Roman Shkarup.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.