Na stadionach: Wesołych świąt życzy grupa ze stadionowej dziczy

Wtorek, 12 grudnia 2023 r. 15:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu rozegrano nie tylko kolejkę ligową, ale i spotkania 1/8 finału Pucharu Polski. Bardzo dobrą oprawę na meczu z Legią przygotowali koroniarze - "Wesołych świąt życzy grupa ze stadionowej dziczy". Z naprawdę sporą ilością pirotechniki. Fani Lecha na zgodowy mecz do Gdyni przybyli w 1100 osób, a arkowcy i lechici odpalili równocześnie race na swoich trybunach.



W lidze najliczniej na wyjazdowym szlaku pojawiła się Legia w Łodzi. ŁKS zaprezentował choreografię "To jeszcze nie koniec gry! Super eŁKSa". Choreografię z wykorzystaniem pirotechniki przygotowała Lechia. Prezentacja "Polski bastion prawicy" wyszła okazale. Zdecydowanie gorzej jest obecnie z frekwencją lechistów na swoim stadionie. Spośród meczów niższych lig najliczniej na wyjeździe pojawił się Motor, który zawitał do Sosnowca w 403 osoby.



Ekstraklasa:



ŁKS Łódź - Legia Warszawa (887)

Na meczu 10 tys. kibiców. Łodzianie zaprezentowali sektorówkę stylizowaną na Turbokozaka - "To jeszcze nie koniec gry! Super eŁKSa" oraz odpalili sporo piro. Legioniści przyjechali pociągiem specjalnym w 887 osób.



Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź (700)

Na poniedziałkowym meczu rozegranym na stadionie Cracovii pojawiło się 1600 widzów. Widzewiacy przyjechali w ok. 700 osób, z kilkoma flagami i dobrym dopingiem.



Cracovia - Stal Mielec (169)

Stal Mielec na niedalekim wyjeździe do Krakowa stawiła się w 169 osób, wspierana przez Czarnych Jasło (35). Młyn gospodarzy bardzo skromny.



Śląsk Wrocław - Korona Kielce (91)

Wyraźnie słabsza frekwencja w porównaniu z ostatnimi meczami - na trybunach tylko 12,4 tys. kibiców, w tym bardzo skromna grupa Koroniarzy (91). Przyjezdni z dwiema flagami.



Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa (70)

Skromna, 70-osobowa delegacja Rakowa z jedną flagą pojawiła się na dalekim wyjeździe do Białegostoku. Na trybunach 10 tys. widzów i niezły młyn białostoczan.



Lech Poznań - Piast Gliwice (30)

Na trybunach 14 tys. fanów. Kolejny słaby wyjazd Piasta, który nie pierwszy raz nie zabrał ze sobą flag.



Pogoń Szczecin - Warta Poznań ()

8,8 tys. widzów na meczu w Szczecinie.



Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin (-)

Kolejny mecz chorzowian na stadionie Śląskim i frekwencja na poziomie tej, którą notowali w ostatnich miesiącach w Gliwicach - ok. 10 tys. Sektora gości nadal brak.



Radomiak Radom - Górnik Zabrze (-)



Niższe ligi:



Zagłębie Sosnowiec - Motor Lublin (403)

Motorowcy przyjechali do Sosnowca w 403 os., w tym Śląsk (80) i Hetman Zamość (33).



Puchar Polski:



Arka Gdynia - Lech Poznań (1100)

Lechici przyjechali do Gdyni w dobrej liczbie - 967 os. zajęło miejsca w sektorze gości, ok. 150 razem z arkowcami. Fani obu ekip zaprezentowali racowisko.



Korona Kielce - Legia Warszawa (593)

Legioniści do Kielc pojechali transportem kołowym, wspierani przez Radomiaka, w 593 osób. W sektorze gości wywiesili 5 flag. Koroniarze na ostatnim tegorocznym meczu na własnym stadionie pojawili się w 6 tys. i w pierwszej połowie zaprezentowali oprawę. Kielczanie rozciągnęli malowany transparent "Wesołych świąt życzy grupa ze stadionowej dziczy", połączony z malowaną sektorówką przedstawiającą świętego Mikołaja i list do niego z następującymi życzeniami: "1. Sukcesów sportowycH, 2. Tona pirotechniki dla ultrasów, 3. Piłka nożna bez policji, 4. Mistrz Dla Korony". W tle podniesione zostały folie aluminiowe, a następnie miał miejsce konkretny pokaz pirotechniczny (piromani mieli na sobie mikołajowe czapki) - odpalone zostały stroboskopy w połączeniu z racami, a następnie dwie kolejne porcje kilkudziesięciu "świeczek".



Stal Mielec - Widzew Łódź (360)

Widzewiacy przyjechali do Mielca w 360 osób i z pięcioma flagami. Wraz z nimi delegacja Ruchu i KKS-u Kalisz.



Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (250)

Zabrzanie obejrzeli mecz dzięki uprzejmości Portowców.



Jagiellonia Białystok - Warta Poznań (5)

Warciarze przyjechali do Białegostoku w pięciu z jedną małą flagą.





Wyjazd tygodnia: 1100 fanów Lecha w Gdyni

Oprawa tygodnia: Choreo Korony na meczu PP z Legią



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:









ŁKS Łódź na meczu z Legią Warszawa:







Jagiellonia Białystok na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Pogoń Szczecin na meczu z Wartą Poznań:





Śląsk Wrocław na meczu z Koroną Kielce:









Korona Kielce na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Cracovia na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Cracovią:





Lech Poznań na meczu z Piastem Gliwice:





Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Radomiak Radom na meczu z Górnikiem Zabrze:





Ruch Chorzów na meczu z Zagłębiem Lubin:





Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:









Korona Kielce na meczu z Legią Warszawa:











Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):





Lechia Gdańsk na meczu z Chrobrym Głogów:





Chrobry Głogów na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Arka Gdynia na meczu z Lechem Poznań:





Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Arką Gdynia:







Pogoń Szczecin na meczu PP z Górnikiem Zabrze:





Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu PP z Pogonią Szczecin:





Stal Mielec na meczu PP z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu PP ze Stalą Mielec:





Jagiellonia Białystok na meczu z Wartą Poznań:





Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Sosnowiec: