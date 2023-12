Medale Kluczyńskiego i Cyronek w turniejach OTK

Jan Kluczyński z tenisowej Legii zajął drugie miejsce w ogólnopolskim turnieju do lat 18, który rozegrany został w Kozerkach. W finale legionista przegrał z Jakubem Januchowskim. Hania Cyronek zwyciężyła w singlu i deblu w turnieju OTK do lat 12, który odbył się w Toruniu. Wyniki legionistów: I runda: Jan Kluczyński - Maksymilian Domański (Olimpia Poznań) 6-1, 6-4 II runda: Jan Kluczyński - Mikołaj Owramko (Break W-wa) 6-1, 4-6, 6-3 1/4 finału: Jan Kluczyński - Dominik Spychalski (Górnik Bytom) 6-4, 6-1 1/2 finału: Jan Kluczyński - Antoni Gadzaliński (Górnik Bytom) 6-4, 7-6 Finał: Jan Kluczyński - Jakub Januchowski (CKT Grodzisk Maz.) 1-6, 2-6 1/4 finału: Hanna Cyronek - Zofia Gradoń 6-1, 6-0 1/2 finału: Hanna Cyronek - Eliza Żukowska 6-1, 6-4 Finał: Hanna Cyronek - Julia Dzięcioł 6-1, 6-1

