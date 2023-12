Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

Piątek, 8 grudnia 2023 r. 20:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W ostatnich latach mecze koszykarskiej Legii ze Śląskiem wzbudzają sporo emocji - nasze kluby w ostatnim sezonie mierzyły się ze sobą w półfinale play-off, a rok wcześniej zagrały w wielkim finale. W obu tych seriach górą był WKS. Obecnie wrocławianie mają spore problemy kadrowe, spowodowane dużą liczbą kontuzji w składzie. Trudno powiedzieć, ilu z kontuzjowanych graczy będzie gotowych do gry w niedzielę przeciwko Legii. Mamy nadzieję, że w hali na Bemowie legioniści przedłużą dobrą domową serię i wygrają po raz ósmy w obecnym sezonie Orlen Basket Ligi.



Ze względu na niezadowalające wyniki w obecnym sezonie, we Wrocławiu już na początku listopada podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z nowym-starym trenerem, Oliverem Vidinem. Serb został "wyciągnięty" z Zielonej Góry po sezonie 2022/23 i wydawało się, że na dłużej zagości na ławce wrocławskiej drużyny, rywalizującej nie tylko o kolejny medal mistrzostw Polski, ale i w bardzo prestiżowych europejskich rozgrywkach, EuroCup. O ile słabsze wyniki na międzynarodowej arenie nie były jakimś większym zaskoczeniem - Śląsk i w poprzednich latach notował niewiele zwycięstw w EuroCupie, słabo wiodło im się również w lidze, co sprawiło, że klubowi działacze podjęli decyzję o zmianie trenera. Zresztą we Wrocławiu zmiany szkoleniowców czynione są bardzo często. W miejsce Vidina, zatrudniono Jacka Winnickiego, pod wodzą którego Śląsk pokonał Zastal, a następnie Dziki, ale zaliczył też wstydliwą porażkę z Czarnymi. Chociaż w Słupsku wiele ekip ma problemy, o czym przekonała się w tym sezonie także Legia, to styl w jakim wrocławianie prezentowali się w hali Gryfia, pozostawiał wiele do życzenia. Dość powiedzieć, że WKS do przerwy zdobył zaledwie... 13 punktów!



Wrocławianie w kilku meczach EuroCupu byli bliscy wygranych, ale ostatecznie na pierwsze zwycięstwo musieli czekać do 28 listopada, kiedy wygrali na wyjeździe z Turk Telekom Ankara 80:71. Wygraną na trudnym terenie okupili jednak kolejnymi kontuzjami, których efektem była bolesna porażka w Ostrowie Wielkopolskim - aż 51:108. Trener Winnicki musiał posiłkować się graczami I-ligowych rezerw, by spiąć kadrę meczową. W ostatnim meczu, Śląsk przegrał na własnym parkiecie z francuskim JL Bourg 63:72, prezentując się o niebo lepiej niż w Ostrowie.



Po 11. kolejkach, Śląsk spadł w ligowej tabeli na miejsce dwunaste. Identyczny bilans, 5-6, mają jeszcze trzy inne ekipy. Wrocławianie mają oczywiście cały czas szanse nie tylko na play-off, ale i awans do turnieju finałowego Pucharu Polski, ale by to osiągnąć, konieczne będą zwycięstwa w pozostałych grudniowych spotkaniach.



Po poprzednim sezonie kadra Śląska zmieniła się znacznie - nie udało się zatrzymać Aleksandra Dziewy, a z graczy zagranicznych został jedynie podkoszowy Artsiom Parakhouski. Polska rotacja WKS-u jest bardzo mocna - jeśli oczywiście jest w pełni zdrowa. W kadrze zespołu są m.in. Jakub Nizioł, Mateusz Zębski, Daniel Gołębiowski, czy Łukasz Kolenda. Brat występującego w Legii - Michała, ma problemy z kolanami, przez co pauzował w ostatnich meczach. Mówi się, że przez większość minionego sezonu, z tego właśnie powodu utalentowany rozgrywający z bardzo dobrym rzutem z dystansu, musiał grać na środkach przeciwbólowych. Przeciwko Stali, w Śląsku zabrakło pięciu graczy - Jakuba Nizioła, Łukasza Kolendy, Jawuna Evansa, Kendale McCulluma i Sauliusa Kulvietisa. Jak będzie wyglądał skład Śląska na niedzielny mecz z Legią, trudno przewidzieć.







Najlepszym strzelcem zespołu jest serbski środkowy, Dušan Miletić, notujący średnio 12.8 pkt. i 7.3 zbiórki na mecz. Bardzo dobrze prezentuje się w obronie, gdzie straszy blokiem (śr. 2.4 na mecz), nie rzuca z kolei z dystansu (tylko 5/22). Ważną postacią jest także łotewski silny skrzydłowy, Saulius Kulvietis (10.6 pkt.), który nie grał przez ostatni miesiąc. Przed miesiącem drużynę wzmocniono rozgrywającym z USA - Kendale Mc Cullumem. Zawodnik, który w ostatnich spotkaniach również narzekał na uraz, zdobywa 10.5 pkt. i notuje 3.8 as., ale jak na razie bardzo słabo rzuca z dystansu (tylko 3/18 próby, co daje 16.7% za 3). Przed dwoma tygodniami Śląsk wypożyczył z ukraińskiego Prometey silnego skrzydłowego, Andrija Voinalovycha. Reprezentant Ukrainy w pierwszych spotkaniach pokazał się z bardzo dobrej strony, nawet grając z podkręconą stopą.



Niezwykle ważną postacią we wrocławskim klubie jest Łukasz Kolenda (śr. 8.8 pkt.), ale jego występ przeciwko Legii stoi pod znakiem zapytania. Spośród nowych graczy zagranicznych, wspomnieć trzeba o Hassanim Gravetcie - zawodniku występującym na pozycjach 1-2. Jego dotychczasowe statystyki (śr. 7.7 pkt. w 22 min.) na pewno nie satysfakcjonują samego gracza, jak i kibiców z Wrocławia. Wydawało się, że ważnym graczem będzie rozgrywający, Jawun Evans - tyle, że Amerykanin doznał kontuzji w meczu z Cluj-Napoką i od kilku tygodni musi pauzować. Warto przypomnieć, że w trakcie sezonu wydawało się, że WKS zdołał dokonać bardzo ciekawego wzmocnienia na pozycji rozgrywającego. 15 października podpisano kontrakt z Ferrarim Franco (wcześniej występował w takich klubach jak Gran Canaria, Unicaja Malaga, Brose Bamberg i Baxi Manresa), który jednak po rozegraniu zaledwie jednego meczu... spakował się, wyleciał z Wrocławia i ogłosił zakończenie kariery.



Biorąc pod uwagę kadrę Śląska przed niedzielnym spotkaniem z Legią, możemy mówić o wielkiej niewiadomej. Legioniści muszą się jednak przede wszystkim skupić na sobie, i realizowaniu własnych założeń. Tak, by nie powtórzył się brak koncentracji z ostatniego domowego meczu z GTK. Wygranego ostatecznie różnicą dwóch punktów. W ostatnią środę nasi gracze mierzyli się w Stambule w pierwszym meczu drugiego etapu rozgrywek FIBA Europe Cup, z Bahcesehirem, ale słabsza dyspozycja w obronie - szczególnie w pierwszej połowie (kiedy turecki zespół zdobył aż 59 punktów) - sprawiła, że zwycięstwo zaliczył 12. zespół tureckiej Super Ligi. Słabsze spotkanie rozegrał w Stambule Christian Vital, mniej widoczny był także chorwacki środkowy, Josip Sobin. Legioniści przygotowania do meczu ze Śląskiem rozpoczęli dopiero w piątek - wcześniej bowiem mieli czas na odpoczynek i regenerację po dalekim wyjeździe.



Legia ze Śląskiem w ostatnich latach mierzyła się wielokrotnie, bowiem nasze drużyny w dwóch ostatnich sezonach grały ze sobą w play-off, a wcześniej zagrały także trójmecz o brąz. W każdej z tych serii legioniści wygrywali tylko raz, a z wygranych serii cieszyli się gracze z Dolnego Śląska. Najbliżej triumfu legioniści byli w sezonie 2020/21, kiedy w "bańce" w Ostrowie Wielkopolskim, przegraliśmy decydujące, trzecie spotkanie - po celnym rzucie Stewarta, oddanym niespełna sekundę przed końcem dogrywki. W swoim mistrzowskim sezonie, Śląsk wygrał na Bemowie wszystkie trzy spotkania. W minionych rozgrywkach, w których wrocławianie zdobyli srebrne medale mistrzostw Polski (po przegranym finale z Kingiem Szczecin), Śląsk na Bemowie wygrał dwukrotnie i doznał jednej porażki (-23).



Niedzielny mecz Legii ze Śląskiem rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. Bilety na spotkanie kupować można

TUTAJ. Podczas prezentacji, zawodnikom towarzyszyć będzie dziecięca eskorta pracowników marki UNIQA - partnera strategicznego projektów dziecięcych i młodzieżowych koszykarskiej Legii.



W przerwie meczu będzie miała miejsce kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO - do wygrania w konkursie rzutów z połowy boiska będzie aż 6000 złotych. Na niedzielnym meczu będzie możliwość zakupu nowych pamiątek klubowych - w ofercie mamy nowe wzory koszulek, bluz (dziecięce, kobiece, męskie), koszulki meczowe, czapki, kubki, smycze i kalendarz. Posiadacze karnetów mogą liczyć na 10-procentową zniżkę.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-7

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 76,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,5%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Shawn Pipes/Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 145 (śr. 16,1), Raymond Cowels 140 (śr. 12,7), Aric Holman 125 (12,5), Michał Kolenda 115 (10,5), Shawn Pipes 108 (9,8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (play-off)

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 5-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 72,8 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 39,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 28,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 48,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,2%



Skład: Jawun Ewans, Kendale McCullum, Łukasz Kolenda (rozgrywający), Hassani Gravett, Mateusz Zębski, Aleksander Wiśniewski, Kuba Piśka, Oskar Hlebowicki (rzucający), Andrii Voinalovych, Daniel Gołębiowski, Mikołaj Adamczak, Saulius Kulvietis, Jakub Nizioł, Michał Sitnik (skrzydłowi), Dušan Miletić, Szymon Nowicki, Artsiom Parakhouski (środkowi)

trener: Jacek Winnicki, as. Adrian Mroczek-Truskowski, Wojciech Walich, Maksym Papacz



Przewidywana wyjściowa piątka: Hassani Gravett, Mateusz Zębski, Daniel Gołębiowski, Andrii Voinalovych, Dušan Miletić.



Najwięcej punktów: Dušan Miletić 141 (śr. 12,8), Jakub Nizioł 105 (10,5), Saulius Kulvietis 74 (10,6), Kendale McCullum 42 (10,5).



Ostatnie wyniki: MKS Dąbrowa (w, 82:80), GTK (d, 80:75), JL Bourg (w, 90:74), Arka (d, 88:79), U-BT Cluj-Napoka (d, 67:70), King (d, 60:83), Buducnost Podgorica (w, 103:89), Anwil (w, 80:74), Aris Saloniki (d, 63:80), Start (w, 102:85), ratiopharm Ulm (w, 108:103), Zastal (d, 77:66), Dolomiti Trento (d, 75:84), Dziki (d, 78:72), Dreamland Gran Canaria (w, 81:77), Czarni (w, 78:53), Lietkabelis (d, 71:75), Spójnia (d, 75:69), Turk Telekom (w, 71:80), Stal (w, 108:51), JL Bourg (d, 63:72).



Termin meczu: niedziela, 10 grudnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra