Kibicowska zbiórka dla domu dziecka i schroniska dla zwierząt

Kibice Legii z Bródna i Ochoty prowadzą zbiórkę dla domu dziecka i schroniska dla zwierząt. Legioniści zbierają: żywność (z długą datą przydatności), słodycze, chemię, zabawki (nowe), a dla schroniska także: kołdry, koce, miski, karmy suche i mokre oraz zabawki. 13 grudnia, w godzinach 17:30 - 19:00 legioniści prowadzić będą zbiórkę wspomnianych rzeczy przy pętli na Szczęśliwicach (ul. Dickensa 27). Przyłączyć się do pomocy dla schroniska i domu dziecka, można również poprzez wpłaty, których dokonać można TUTAJ .

