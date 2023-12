Wszołek: Musimy wygrywać takie mecze

Czwartek, 7 grudnia 2023 r. 00:45 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Dzisiejsze odpadnięcie z rozgrywek i porażka boli, tak jak każda inna. Jesteśmy Legią Warszawa, zawsze gramy o zwycięstwo, najwyższe cele i musimy wygrywać takie mecze. Naszym celem było powtórzyć osiągnięcie z zeszłego sezonu i wygrać Puchar Polski, ale niestety nie uda nam się to - powiedział po porażce z Koroną Kielce i odpadnięciu z rozgrywek Paweł Wszołek.









- Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Nie chcę nic usprawiedliwiać, ale boisko zdecydowanie nie sprzyjało grze. Musieliśmy jak najszybciej wykorzystać wszystkie stworzone sytuacje, których było trochę w pierwszej połowie, mogliśmy otworzyć wynik meczu. Potrafiliśmy zdobyć bramkę wyrównującą i później również mogliśmy coś trafić.



- Boli nas to, że straciliśmy bramkę praktycznie w ostatniej akcji meczu. Wiemy, jak silni jesteśmy w rzutach karnych, mamy Kacpra Tobiasza po naszej stronie, który świetnie radzi sobie w seriach "jedenastek". Szkoda, że nie udało nam się wytrwać do rzutów karnych, bo uważam, że powinniśmy.



- Musimy przeanalizować dzisiejszą porażkę. Mamy przed sobą ważne spotkania ligowe, gdzie nie mamy już marginesu błędu. Musimy wygrywać mecze, remisy nam nie wystarczą i gonić czołówkę, jeśli chcemy grać o coś więcej niż trzecia czy czwarta pozycja. My gramy oczywiście o mistrzostwo Polski. Przed nami trzy mecze w lidze, kluczowe spotkanie z AZ Alkmaar i wszystkie te spotkania chcemy wygrać. Taki jest nasz cel i trzeba zrobić wszystko ku temu, by to osiągnąć. Mamy odpowiednią jakość w drużynie żeby to zrobić.