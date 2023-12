Nowa kolekcja odzieży koszykarskiej Legii

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą kolekcję odzieżową sekcji koszykarskiej Legii Warszawa, którą będziecie mogli nabywać od najbliższego meczu naszej drużyny, Śląskiem Wrocław, który zostanie rozegrany w w niedzielę w hali OSiR Bemowo. W nowej ofercie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Do sprzedaży trafią nowe modele bluz - zarówno dedykowane dla kobiet, jak i mężczyzn. Ponadto kupić można koszulki męskie, damskie i dziecięce, w tym model historyczny - "Odrodzenie Potęgi", przedstawiający kultowe zdjęcie z meczu "Zielonych Kanonierów" z gwiazdami NBA. W sklepie pojawią się także koszulki meczowe w wersji lifestyle, a także czapki z daszkiem, kubek, smycz oraz kalendarz na rok 2024. Posiadacze karnetów na mecze koszykarskiej Legii w sezonie 2023/24 zakupią klubowe pamiątki z 10-procentowym rabatem. Wszystkie nowości będą sprzedawane podczas domowych meczów koszykarzy Legii w hali OSiR Bemowo. Ponadto cały asortyment będzie dostępny w Legia FanStore przy ulicy Łazienkowskiej 3, jak również w SK Store (ul. Zgoda 12). Zachęcamy do zakupów! Cennik: Smycz - 15 zł Kalendarz - 30 zł Kubek - 30 zł czapka z daszkiem - 89,99 zł bluza - 209,99 zł koszulka dziecięca "Hej Legia kosz" - 69,99 zł koszulka biała "boisko" - 89,99 zł koszulka czarna męska - 89,99 zł koszulka czarna damska - 79,99 zł koszulka "Odrodzenie Potęgi" - 99,99 zł koszulka meczowa Lifestyle - 199 zł bluza czarna męska - 199 zł bluza bordowa damska - 189,99 zł bluza zielona tłoczona - 209,99 zł

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl kolorowa kolekcja ;D pieklo zamarzlo odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl meczówka fajna, ten napis "Legia" dużo lepszy niż " Warsaw" odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl Czapeczka super tylko zalezy w jakiej cenie !! odpowiedz

