Dwa medale legionistów na MP U-14 w trójboju

W Spale odbyły się Mistrzostwa Polski młodzików do lat 12 (w dwuboju) oraz U-14 (w trójboju). Złoty medal w kat. U-14 wywalczył zawodnik sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii, Antoni Cisek , który świetnie pobiegł 1000m w czasie 2:52.06 min., miał drugi wynik w pływaniu (0:58.31 min.) oraz zdobył 400 punktów tarczowych, dzięki czemu uzyskał olbrzymią przewagę nad resztą stawki. Brązowy medal MP U-14 zdobył inny legionista, Dominik Radomyski , który uzyskał wyniki: strzelanie 378/500, pływanie 1:01.26 min., bieg 3:01.70 min. Antoni Cisek zdobył także złoty medal Mistrzostw Polski w dwuboju (U-12). Wyniki legionistów na MP: U-12: 10. Alicja Dobrzyńska U-12: 1. Antoni Cisek, 6. Dominik Radomyski, 8. Szymon Pawlak, 14. Kajetan Szpryngiel, 45. Jakub Kalwajtys U-14: 6. Alicja Dobrzyńska U-14: 1. Antoni Cisek, 3. Dominik Radomyski, 6. Kajetan Szpryngiel, 14. Szymon Pawlak, 39. Jakub Kalwajtys, 41. Tomasz Wasiuk

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.