Punkty po meczu z Koroną Kielce

Augustyniak łamiący linie? Nic dziwnego, skoro to nie srodkowy obronca i brakuje mu takich nawykow. On po prostu kryje rywala, bo jako srodkowy pomocnik zawsze to robil, a nie skracal linie. Swoja droga, mam wrazenie ze August jako jedyny potrafi odwaznie wyjsc z pilka do przodu i napedzic akcje. Ani Slisz ani Elitim tego nie maja, albo maja zakaz ryzykowania.



Co do Wszolka, kazdy juz wie, ze nasza jedyna skladna akcja to półgórna pilka Josue do Wszolka wiec rywale skupiaja sie, zeby go podwajac i pilnowac Josue. I to, niestety, wystarcza. I dziwie sie slowom Wszolka o karnych. Ja od poczatku nie chcialem karnych. My wygralismy 4 serie karnych z rzedu, w 3 roznych rozgrywkach. Dla mnie pierwsza mysl to zeby ich uniknac bo nie da sie zawsze wygrywac karnych, w koncu bysmy je przegrali. Takich cudow nie ma zeby wszystkie karne wygrywac.



Co do gola, ze umiemy grac srodkiem. Umiemy, ale pilkarzem do takiej gry jest Gual, ktory zostal odstawiony na boczny tor. Jak mamy grac takie akcje jak gramy glownie Mucim ktory lubi wolna przestrzen, Josue, ktory nie trzyma zalozen i ciagle schodzi po pilke i szuka tez dlugich podan na wahadla i wysokim srodkowym napastnikiem. Gual ciagle szuka gry, wychodzi do podan, to uwazany jest za zbednego. No to mamy efekty.



Moim zdaniem tu trzeba wrocic do 4 obroncow i klasycznych skrzydel, na ktorych potencjal uwolniliby Dias z Mucim i Wszolkiem, do tego Gual w roli wysunietego napastnika i odejscie od gry wysokim napastnikiem zwlaszcza jak ci nasi tacy sobie (1 juz mlodszy nie bedzie, drugi jest chaotyczny i nieprzewidywalny) i mozna grac efektowniej i efektywniej. I Augustyniak wtedy do srodka pola, Slisz pewnie odejdzie po sezonie, to akurat nie trzeba by bylo szukac nastepcy tylko przesunac Augusta i przy 4-3-3 mozna sobie ten srodek zestawiac na rozne sposoby, nawet Slisz, August, Josue na jakies trudniejsze mecze a jest jeszcze Kapustka. A na prawa strone i tak kogos szukamy to sciagnijmy obronce a nie wahadlowego i mamy gotowy system z wyrownana i zbalansowana kadrą. Obecnie boczni obroncy w swiatowej pilce coraz czesciej schdoza do srodka i pomagaja w pomocy a nie lataja po linii jak Hlousek, wiec nawet tu nam sie zgadza bo Kun jest idealny do takiej gry na lewej obronie. Ribeiro w sumie rowniez. Ale to tylko marzenie bo i tak bedziemy grali tymi wahadlami do konca swiata i ten prymitywny futbol na wrzutki a w obronie Beny Hill bo August nie czuje nawykow srodkowego obroncy, Jedza w trojce się meczy bo trzeba biegac i rozgrywac a Kapuadi jest nieodpowiedzialny. I Pankov w sumie tez. Uwazam, ze grajc 4 w obronie para twardych stoperow Jedza - Pankov dalaby wiecej. U nas w lidze trzeba w obronie miec twardych gosci z timingiem i charakterem a nie ladnie wygladajacych z pilką a potem w kazdym meczu po 2 bramki w plecy.



Co do AZ, nie boje sie o czerwona kartke czy jakies przemotywowanie. Bardziej boje sie o to ze wyjdziemy z zalozeniem zremisowania bo to nam pasuje i bedziemy czekali. A jak stracimy gole to juz nie wrocimy bo ciezko bedzie zmienic nagle nastawienie.

