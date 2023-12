Koszykówka

Legia Warszawa 111-72 BC Jonava

Środa, 13 grudnia 2023 r. 20:43 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu fazy grupowej FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała we własnej hali z zespołem BC Jonava 111-72. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 16 grudnia z Kingiem Szczecin. W drugim meczu naszej grupy, Sporting Lizbona przegrał 67-82 z Bahcesehirem Stambuł.



Przed tym spotkaniem obydwa zespoły – zarówno Legia jak i Jonava – miały w tabeli negatywny bilans. W pierwszej kolejce legioniści przegrali z tureckim Bahcesehirem, zaś Litwini okazali się słabsi od Sportingu Lizbona. Co oczywiste, mecz rozgrywany na warszawskim Bemowie miał istotne znaczenie dla układu tabeli i przyszłości Jonavy i Legii w FIBA Europe Cup.









Początek pierwszej kwarty okazał się pozytywny dla gospodarzy, którzy wyszli na prowadzenie 4:0. Niedługo potem rywale odpowiedzieli celną trójką. Po niedługim czasie gra się mocno wyrównała. Nie brakowało szybkich i dynamicznych akcji i przechwytów. Właśnie po jednym z nich w ramach kontry sprintem i celnym rzutem popisał się Shawn Pipes Jr. Niedługo potem celną trójkę zaliczył Michał Kolenda, a w połowie kwarty legioniści prowadzili 14:10. Chwilę potem powtórka sytuacji z początku – przy czteropunktowym prowadzeniu warszawiaków Litwini trafili za trzy. Legioniści jednak utrzymywali przewagę i kontrolowali sytuację. Ważnym momentem pierwszej kwarty był rzut Cowelsa za trzy. Po nim, na trzy minuty przed przerwą, na tablicy pojawił się wynik 22:17. Minutę później przewaga wzrosła do siedmiu punktów. W końcówce Litwini odrobili część strat. Ostatecznie pierwszą odsłonę legioniści zakończyli prowadzeniem 26 do 20. Co ciekawe, po pierwszej kwarcie to goście notowali wyższą skuteczność rzutów za dwa i za trzy. Jednak to Legia prezentowała większą aktywność na boisku i większą liczbę prób.



fot. Maciek Gronau



Nie minęło półtorej minuty drugiej kwarty, a trener przyjezdnych, Virginijus Seskus, poprosił o przerwę dla swojego zespołu. Stało się to w wyniku wzrostu przewagi Legii aż do jedenastu punktów. Przyczynił się do tego między innymi Michał Kolenda, który zaliczył trzecią w meczu celną próbę za trzy. Po tej przerwie drużyna Jonavy odzyskała w pewnej mierze rytm gry, ale w połowie kwarty Legia i tak pewnie prowadziła – siedmioma punktami. Celnym rzutem popisał się między innymi Christian Vital po efektownej akcji podkoszowej, a z wolnych trafiał Dariusz Wyka. Cztery minuty do końca pierwszej połowy i na tablicy 37:29. Kolejne chwile to nieskuteczne próby odrabiania strat przez Jonavę. Mike Lewis próbował niecelnie za trzy, po chwili kontra, faul na Vitalu i dwa celne wolne. 41:29 i dotąd najwyższa w meczu przewaga Legii. Później celne rzuty Lewisa i Micovicia ze strony gości oraz Vitala i Wyki ze strony gospodarzy. W końcówce drużyna litewska często próbowała rzucać za trzy, lecz z nienajlepszą skutecznością. Po pierwszej połowie prowadziła Legia – 49:40.



Pierwsze minuty kolejnej odsłony tego pojedynku przyniosły dalsze powiększenie przewagi legionistów. Przy stanie 53:40 pod koszem faulowany był Christian Vital. Sytuacja ta zakończyła się wyjątkowo długą wideoweryfikacją ze strony sędziów. Najpierw weryfikowano prośbę trenera Kamińskiego, a potem szkoleniowca… Litwinów. Ostatecznie po tej sytuacji Legia otrzymała aż cztery rzuty wolne, gdyż sędziowie uznali, że legioniści byli faulowani dwukrotnie. Dwa wolne wykorzystał Vital, jeden Holman i 56:40. Na sześć minut przed końcem kwarty przewaga gospodarzy wynosiła już 18 punktów, do czego przyczyniły się kolejne udane akcje Vitala. Niedługo potem było 68:48 dla Legii. Po rzucie Vitala za trzy. Dwie minuty do końca i wynik 75:48 dla Legii. Chwilę potem Vital znów trafił za trzy i trzydzieści punktów przewagi warszawiaków stało się faktem. Litwini próbowali odpowiedzieć, ale w ostatniej sekundzie Wyka trafił za dwa, czym doprowadził jeszcze do podwyższenia tej wysokiej przewagi. Trzecia kwarta to wynik 36:13 dla Legii. W tym momencie sam Christian Vital miał na koncie 31 punktów w meczu.



fot. Maciek Gronau



Na ostatnią kwartę gospodarze wychodzili przy wyniku 85:53. Pierwsze minuty nie przyniosły zmiany obrazu gry. Gracze Jonavy rzucali za trzy, ale nie trafiali. Tymczasem legioniści zbierali, kontratakowali i trafiali. Na około pięć minut przed końcem meczu warszawiacy prowadzili już 102:62. Co nie może dziwić, temperatura boiskowych wydarzeń w tym momencie znacząco się zmniejszyła. Fauli było niewiele. Legia kontrolowała sytuację, zaś litewska ekipa nie mogła już zmienić rezultatu tego spotkania. Końcowy wynik meczu: 111:72. Warto dodać, że w całym meczu Legia zanotowała pokaźną liczbę 37 zbiórek. Najlepiej punktującym graczem był Christian Vital – 34 punkty. Drugi na liście pod tym względem był Cowels – 20 punktów.



FEC: Legia Warszawa 111-72 BC Jonava

Kwarty: 26-20, 23-20, 36-13, 26-19



Legia Warszawa: [punkty, (celne za trzy)]

1. C. Vital 34 (4)

35. A. Holman 13 (1)

23. M. Kolenda 13 (3)

8. J. Sobin 8

2. P.J. Pipes 4

---

18. R. Cowels 20 (4)

91. D. Wyka 8

14. G. Kulka 7 (1)

4. M. Wieluński 2

42. M. Ponitka 2

6. F. Maciejewski 0





BC Jonava: [punkty, (celne za trzy)]

4. S. Micović 17 (3)

9. E. Seskus 14 (2)

22. T. Jogela 7

0. M. Lewis 5 (1)

2. M. Hughes 2

---

8. L Kreismontas 8 (1)

5. J. Tamulis 6 (1)

17. A. Marelja 6

10. I. Gandia 4

11. D. Morkunas 3



Widzów: 700



Aktualna tabela gr. L:

1. Bahcesehir College 2-0

2. Legia Warszawa 1-1

--

3. Sporting Lizbona 1-1

4. BC Jonava 0-2



