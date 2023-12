Konferencja

Runjaić: Zadecydują umiejętności indywidualne

Środa, 13 grudnia 2023 r. 15:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Rzeczywiście po meczu z ŁKS-em była potrzeba wewnętrznej rozmowy, ale po każdym meczu taka potrzeba występuje. Jutro gramy ostatni mecz w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że potrafimy wygrywać decydujące spotkania - Puchar Polski, Superpuchar Polski i play-off Ligi Konferencji Europy. W czwartek będzie także bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Będziemy w pełni skoncentrowani, zaangażowani i zrobimy wszystko, aby wygrać - mówi przed decydującym meczem fazy grupowej Ligi Konferencji Europy trener Legii, Kosta Runjaić.









- Czy to co wydarzyło się w Alkmaar będzie miało wspływ na jutrzejszy mecz? Raczej nie. To co się wydarzyło, nie było przyjemnie, ale nie chciałbym już do tego wracać. Najlepszym sposobem, by na to odpowiedzieć, będzie pokazanie się z jak najlepszej strony na boisku. Stawka jest wysoka dla obu drużyn. Ważne, by pokazać się jak z najlepszej strony sportowej, zachować się fair. Będzie to ekscytujący mecz i nie zabraknie zaangażowania z obu stron. Nikt nikomu nie będzie dawał prezentów.



- Chciałbym, by było to święto piłki nożnej i wszyscy zrobimy, by tak było. Mam na myśli piłkarzy, pracowników i kibiców. Chciałbym zaapelować, by jutro na stadionie panowała jak najlepsza atmosfera - z tego słynie nasz stadion. Jutro będzie oglądała to cała Polska. Mamy świadomość, że gramy nie tylko dla Warszawy, ale reprezentujemy Polskę.



- Co powiem o zarzutach dla Pankova? Koncentruję się na meczu, nie zagłębiam się w tę sprawę. Jako trener nauczyłem się jednego - powinien koncentrować się tym, na co mam realny wpływ. Chcemy przejść do kolejnej rundy. Zmierzymy się z bardzo dobrym przeciwnikiem, który jest bardzo wysoko w lidze holenderskiej, gra dobry futbol, rozgrywa mecze na wysokim poziomie oraz ma ciekawy styl gry. Moim zadaniem nie jest komentować tego, co będzie działo się w styczniu. Cokolwiek bym powiedział, nie ma żadnego znaczenia, więc nie ma to sensu.



- Presja jest przywilejem dla osoby, że może jej doświadczyć. Ja presji nie czuję. Bardzo dużo już zdziałaliśmy w pucharach. W kwalifikacjach wyeliminowaliśmy bardzo dobrych przeciwników - Ordabasy, Austrię, Midtjylland. Nasza grupa jest chyba najtrudniejsza, bo walczymy ze znakomitymi drużynami, takimi jak Aston Villa czy mistrzem Bośni. Zdobyliśmy w tych spotkaniach 9 punktów. Wiemy, że wystarczy nam remis, ale oczywiście nie będziemy grać na remis. Czasami w sporcie potrzebne jest szczęście.



- Jakiego meczu oczekuję? Obie drużyny będą robiły co się da, by jak najwięcej być przy piłce. Nasz przeciwnik jest mocny od strony taktycznej. Wiemy, że będziemy musieli się też bronić. Będziemy starali się wywierać presję na przeciwniku z piłką i bez piłki. Bardzo dobrze znamy ich styl gry, ale oni dobrze znają nasz styl gry. Zadecydują umiejętności indywidualne i dyspozycja dnia. Ważne będzie podejmowanie dobrych decyzji w decydujących momentach.



- Tomas Pekhart nie będzie dostępny do końca rundy jesiennej. Ma problem z palcem u stopy i jeszcze trochę potrwa, zanim dojdzie do pełniej sprawności. Inni zawodnicy będą musieli wziąć odpowiedzialność i pokazać się z jak najlepszej strony.