LKE: Weekendowe wyniki rywali Legii

Aston Villa pokonała jedną bramką lidera Premier League, londyński Arsenal i zanotowała 15. zwycięstwo z rzędu w lidze na własnym stadionie. Drużyna z Birmingham przesunęła się w tabeli na trzecią pozycję. AZ Alkmaar, z którym Legia zmierzy się już w najbliższy czwartek o wyjście z grupy LKE, z dużą przewagą pokonał na własnym stadionie beniaminka holenderskiej ekstraklasy Almere City. Gospodarzą udało się strzelić cztery bramki, a dublet zanotował Vangelis Pavlidis. Zrinjski Mostar powrócił na zwycięską ścieżkę i pokonał na wyjeździe Široki Brijeg. Premier League: Aston Villa 1-0 (1-0) Arsenal F.C. 1-0 7' John McGinn Aston Villa: 1. Emiliano Martinez - 4. Ezri Konsa (66' 2. Matty Cash), 3. Diego Carlos, 14. Pau Torres, 12. Lucas Digne (78' 15. Alex Moreno) - 31. Leon Bailey (46' 19. Moussa Diaby), 44. Boubacar Kamara (66' 32. Leander Dendoncker), 8. Youri Tielemans (56' 41. Jacob Ramsey), 6. Douglas Luiz, 7. Jhon McGinn - 11. Ollie Watkins Eredivisie: AZ Alkmaar 4-1 (1-0) Almere City FC 1-0 7' Vangelis Pavlidis 1-1 56' Loic Mbe Soh 2-1 66' Dani de Wit 3-1 80' David Wolfe 4-1 90+2' Vangelis Pavlidis AZ: 1. Mathew Ryan - 2. Yukinari Sugawara, 3. Wouter Goes, 5. Alexandre Penetra, 18. David Wolfe - 8. Jordy Clasie, 6. Tiago Dantas (6' 7. Jens Odgaard) - 21. Ernest Poku (46' 17. Jayden Addai), 14. Dorde Mihailović (64' 10. Dani de Wit), 15. Ruben van Bommel (46' 19. Myron van Brederode) - 9. Vangelis Pavlidis Premijer Liga: NK Široki Brijeg 0-2 (0-1) Zrinjski Mostar 0-1 33' Antonio Ivancić 0-2 57' Nemanja Bilbija Zrinjski: 35. Marko Marić - 6. Josip Corluka, 27. Slobodan Jakovljević, 15. Stipe Radić, 50. Kerim Memija - 8. Darko Zlomislić, 5. Dario Canadija (86' 10. Tomislav Kis) - 17. Matija Malekinusić (64' 25. Mario Cuze), 20. Antonio Ivancić (76' 19. Tarik Ramić), 9. Franko Sabljić - 99. Nemanja Bilbija (76' 22. Aldin Hrvanović)

Sf - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legio tak się gra z beniaminkami jak az odpowiedz

