Bezpośrednią transmisję z meczu ŁKS Łódź - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 15:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA ŁKS - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Czy ktoś zna odpowiedź?

Trener gra Tobiaszem bo już ma dość pracy w naszym klubie i chce być zwolniony czy może ma nakaz z góry by grać Tobiaszem bo jeśli tego nie będzie robił to zostanie zwolniony?

Zobaczycie, że dobry bramkarz w zimę odejdzie a my zostaniemy z gamoniem. odpowiedz

Tym - 50 minut temu, *.centertel.pl Znowu ten Tobiasz w bramce na siłę chcą zarobić na nim a Haładun ławę grzeje masakra odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 53 minuty temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

....................... Hładun .................

Pankov ... Burch ... Kapuadi

Wszołek ... Augustyniak ... Kapustka ... Ribeiro

.............. Josue ... Strzałek ................

........................ Gual ..............................

LEGIA Mistrz !!!

0:3 odpowiedz

Chris - 58 minut temu, *.t-mobile.pl I znowu ręcznik na bramce,

Panie trenerze kończ Pan wstydu oszczęć ,Tylko Dymisja a trener Papszun czeka ... odpowiedz

Lao - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Panie Hładun, zwijaj mandżur, szkoda życia i Pana kariery. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.